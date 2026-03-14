هالة فاخر: كنت بفكر أبقي مضيفة طيران ولكن جينات الفن انتصرت

كشفت الفنانة هالة فاخر العديد من أسرار حياتها الشخصية والفنية، خلال لقائها في برنامج بين السطور مع الإعلامية يمنى بدرواي، المذاع عبر قناة قناة TEN، حيث تحدثت عن بداياتها، وعلاقتها بأسرتها، وكواليس عدد من أعمالها الفنية.



وقالت هالة فاخر إنها كانت تفكر في بداية حياتها أن تصبح مضيفة طيران، إلا أن حبها للفن وجينات العائلة الفنية انتصرت في النهاية، لتختار طريق التمثيل وتبدأ مشوارًا طويلًا في عالم الفن.



وتحدثت عن تجربة مسلسل شرف فتح الباب، مؤكدة أنها مرت بحالة اكتئاب بعد انتهاء العمل، وهو ما جعلها تسافر إلى الإسكندرية لفترة حتى تستعيد هدوءها النفسي، قائلة إنها كانت تجلس كثيرًا أمام البحر لتستعيد طاقتها من جديد.



وكشفت هالة فاخر أن أكبر مخاوفها في الحياة تتعلق بأولادها، مؤكدة أنها تفكر فيهم طوال الوقت، كما تحدثت عن علاقتها بأحفادها، موضحة أنها شعرت بدهشة كبيرة عندما شاهدت صورتهم بالذكاء الاصطناعي قائلة: "كبروا كده إمتى؟".



كما تطرقت للحديث عن عمليات التجميل، مؤكدة أنها خضعت لبعض الإجراءات التجميلية البسيطة مثل الفيلر والبوتوكس، مشيرة إلى أنها لا ترى مشكلة في ذلك طالما يتم بشكل معتدل.



وعن حياتها العائلية، أوضحت هالة فاخر أن والدتها لعبت دورًا كبيرًا في تربية أبنائها، مشيرة إلى أنها كانت دائمًا تقوم بدور الأب بسبب انشغالها بالعمل، بينما تولت والدتها دور الأم في حياتهم.



وكشفت الفنانة الكبيرة عن جانب من طفولتها، قائلة إن والدها الفنان فاخر فاخر كان شديدًا معها أحيانًا، حتى أنه حبسها مرة في غرفتها لأنها رفضت تناول الكوسة، مشيرة إلى أن وفاته المفاجئة كانت نقطة تحول كبيرة في حياتها، إذ طُلب منها وقتها ترك المنزل، ما دفعها إلى العمل في سن مبكرة وهي في الرابعة عشرة من عمرها.

وأضافت أن الوسط الفني دعمها كثيرًا في بداياتها، مؤكدة أن العديد من النجوم وقفوا بجانبها عندما بدأت العمل، وهو ما ساعدها على الاستمرار في مشوارها الفني.



كما تحدثت عن تعاونها مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم هي فوضى، مشيرة إلى أنهم أعادوا كتابة السيناريو نحو ٨ مرات، مؤكدة أنها تعلمت الكثير من العمل معه.



وتطرقت أيضًا إلى البرنامج الشهير الأطفال بوجي وطمطم، كاشفة أن المخرج رحمي هو من عرض عليها الفكرة في البداية وعرّفها على شخصية العروسة قبل بدء العمل.

وأشارت هالة فاخر إلى أنها تشعر بالندم على بعض الأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها، موضحة أنها وافقت عليها في أوقات كانت تمر فيها بضغوط مادية.

كما اعترفت بوقوعها في خطأ خلال مشاركتها في مسلسل كلبش، حيث ظهرت بمكياج في أحد المشاهد رغم أن الشخصية كانت مريضة داخل المستشفى، مؤكدة أنها تتقبل نقد الجمهور طالما كان نقدًا موضوعيًا وصحيحًا.

وعن الأعمال التي تناولت قضايا اجتماعية جريئة مثل فيلم حين ميسرة و«هي فوضى»، أكدت أن ما تم تقديمه في هذه الأعمال كان أقل من الواقع، مشيرة إلى أن هناك مشكلات في المجتمع أسوأ بكثير مما عرض على الشاشة.

وفي ختام حديثها، أكدت هالة فاخر أن الفنانة دنيا سمير غانم هي الأنسب لتقديم الفوازير في الوقت الحالي، موجهة لها رسالة قائلة: "متحرمناش منك".

كما رفضت هالة فاخر الكشف عن تفاصيل خطبتها السابقة من نجل الفنان الراحل إسماعيل ياسين، مكتفية بالقول: "اذكروا محاسن موتاكم".