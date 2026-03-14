بسبب جمال عبد الناصر| سميرة عبدالعزيز تكشف سر موافقة والدها على دخولها الفن

كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز عن موقف حاسم في مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها لو عاد بها الزمن مرة أخرى لن تغير أي قرار اتخذته في حياتها.

وقالت سميرة عبدالعزيز خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إنها سارت طوال مشوارها وفق المبادئ التي رسمتها لنفسها، وكذلك وفق القيم التي غرسها والدها فيها منذ الصغر، موضحة أنها التزمت بكل ما أوصاها به، وهو ما جعلها تحافظ على صورتها واحترامها داخل الوسط الفني.

وعن رأيها بأن الفن قد يكون غدارًا، شددت على أنها لا تؤمن بذلك، مؤكدة أن الفن الحقيقي قيمة ورسالة إذا التزم الفنان بالمبادئ والأخلاق.

وأشارت إلى أن والدها كان في البداية متحفظًا على فكرة دخولها مجال التمثيل، رغم أن شقيقتها كانت تدرس في المعهد العالي للموسيقى العربية، إلا أن موقفه تغير تمامًا بعد واقعة خاصة.

وأوضحت أنها التقت ذات مرة بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسلمت عليه، وعندما علم والدها بذلك قال لها: "طالما أن الفن محل تقدير من الرئيس جمال عبد الناصر، فلا مانع أن تكوني فنانة".

وأكدت سميرة عبدالعزيز أن هذا الموقف كان نقطة تحول في حياتها، حيث تحوّل والدها بعد ذلك إلى أكبر داعم لها طوال رحلتها الفنية، وظل يقف بجانبها ويشجعها على الاستمرار.