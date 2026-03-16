دنيا سامي توجه رسالة إلى تامر حسني.. تفاصيل

شاركت الفنانة دنيا سامي صورة جديدة لها رفقة الفنانة تامر حسني، من حفل سحور أمس، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وشاركت دنيا سامي الصورة ومقطع فيديو أثناء الاحتفاء بها في حفل السحور، على نجاحها في موسم رمضان عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت: «شكرًا يا تيمو على اليوم الحلو ده».

مشاركة دنيا سامي في موسم رمضان 2026

وتشارك دنيا سامي في موسم رمضان بعملين دراميين مختلفين حققت بهما نجاحًا كبيرًا، وهما مسلسل فن الحرب ومسلسل النص التاني الذي تصدرت به مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لأدائها واستخدامها اللكنة اللبنانية.

وتجسد دنيا سامي في مسلسل فن الحرب دور صفية التي تعمل في أحد البنوك وفي نفس الوقت تعمل كمزورة مستندات وأوراق رسمية وتقع في فخ نصب شركة أرض المستقبل، وشاركت في العمل إلى جانب يوسف الشريف، وريم مصطفى، وإسلام إبراهيم، وشيري عادل، وميريت الحريري، وياسر علي ماهر، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب توبة.

وتجسد أيضا في مسلسل النص التاني دور عائشة زوجة عبد العزيز النص الذي يجسده أحمد أمين، وشاركت في العمل بجانب أحمد أمين، وأسماء أبو اليزيد، وصدقي صخر، وبسمة، وميشيل ميلاد، وحمزة العيلي، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحمن جاويش وشريف عبد الفتاح، وإخراج حسام علي.