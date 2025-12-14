دنيا سامي تروّج لمسلسل «فن الحرب»: «مالي أنا ومال يوسف الشريف»

روجت الفنانة دنيا سامي، لمسلسلها الجديد «فن الحرب» بطولة الفنان يوسف الشريف، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت دنيا سامي تعليق عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» قائلة: «ما أنا كنت باعمل حواجب وأصبغ شعر وقاعدة مع بطتي والدنيا كانت ماشية، مالي أنا ومال يوسف الشريف وحروبه، استنوني في دور صفية معاه في رمضان 2026، وربنا يسترها علينا».

ويعد مسلسل «فن الحرب» من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان المقبل، وهو بطولة كل من: يوسف الشريف، شيرى عادل، ريم مصطفى، إسلام إبراهيم، دنيا سامى، محمد جمعة، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمد عبدالتواب.