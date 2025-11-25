قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فن وثقافة

نبيل عيوش: القاهرة السينمائي مهرجان عالمي وأحتفظ بذكريات مع يوسف شريف رزق الله

نبيل عيوش ومحمد نبيل
نبيل عيوش ومحمد نبيل
محمد نبيل

أعرب المخرج والمنتج نبيل عيوش عن فخره بعرض أحدث أعماله كمنتج، وهو فيلم "زنقة مالقة" من إخراج زوجته المخرجة مريم توزاني، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدا اعتزازه الكبير بهذا الظهور العربي الأول للفيلم.
 

وقال عيوش في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه يرتبط بعلاقة طويلة مع مهرجان القاهرة، موضحا: أتيت إلى مهرجان القاهرة أول مرة عام 1998 بفيلمي الأول ”مكتوب"، وربحت وقتها جائزة أفضل فيلم عربي. 

وتابع: بعدها بعدة سنوات عدت عام 2002 بفيلمي الذي عرض كاملا دون أي قطع أو اجتزاء، وكان مهرجان القاهرة هو الوحيد في المنطقة الذي وافق على عرضه كاملا، وأحتفظ بذكريات رائعة مع المدير الفني التاريخي للمهرجان، الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله".

وأكد عيوش أنه يشعر هذا العام بفخر خاص مع عرض فيلمه الجديد "زنقة مالقة" لأول مرة في العالم العربي، مشيرا إلى التفاعل الكبير الذي لمسه من الجمهور المصري خلال العرض.
 

وشدد المخرج والمنتج المغربي على قيمة مهرجان القاهرة السينمائي بوصفه منصة دولية رائدة لاحتضان السينما العربية والأصوات الصاعدة التي تنطلق بقوة نحو العالمية، معربا عن بالغ سعادته بالحفاوة والتقدير اللذين استقبلته بهما إدارة المهرجان والجمهور المصري. وختم قائلا: "القاهرة تظل عاصمة السينما".

تدور أحداث الفيلم حول سيدة إسبانية تعيش بمفردها في مدينة طنجة بالمغرب، بعد أن قررت ابنتها السفر إلى مدريد من أجل حياة أفضل، وحتى تتمكن من الإنفاق على أطفالها، لكن الأحداث تتطور بشكل مأساوي بالنسبة للأم، عندما تقرر الابنة بيع منزل والدها المسجّل باسمها، وترفض الأم هذا القرار، لتتصاعد التوترات بينهما.

وقد حاز الفيلم على جائزة الجمهور بمهرجان فينيسيا السينمائي، قبل أن يلاقى إشادة جماهيرية ونقدية في القاهرة، وهو مرشح لتمثيل المغرب في جوائز الأوسكار.

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

هيونداي

أفضل علامة تجارية لسيارات الدفع الرباعي.. ليست تويوتا أو هوندا

تغيير الزيت

دعوى قضائية ضد محرك جنرال موتورز تزعم أن تغيير الزيت خطر كبير

سماعات أذن لاسلكية

بمواصفات مذهلة وبطارية جبارة .. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2025

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

