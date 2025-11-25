نبيل عيوش: القاهرة السينمائي مهرجان عالمي وأحتفظ بذكريات مع يوسف شريف رزق الله

أعرب المخرج والمنتج نبيل عيوش عن فخره بعرض أحدث أعماله كمنتج، وهو فيلم "زنقة مالقة" من إخراج زوجته المخرجة مريم توزاني، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدا اعتزازه الكبير بهذا الظهور العربي الأول للفيلم.



وقال عيوش في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه يرتبط بعلاقة طويلة مع مهرجان القاهرة، موضحا: أتيت إلى مهرجان القاهرة أول مرة عام 1998 بفيلمي الأول ”مكتوب"، وربحت وقتها جائزة أفضل فيلم عربي.



وتابع: بعدها بعدة سنوات عدت عام 2002 بفيلمي الذي عرض كاملا دون أي قطع أو اجتزاء، وكان مهرجان القاهرة هو الوحيد في المنطقة الذي وافق على عرضه كاملا، وأحتفظ بذكريات رائعة مع المدير الفني التاريخي للمهرجان، الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله".



وأكد عيوش أنه يشعر هذا العام بفخر خاص مع عرض فيلمه الجديد "زنقة مالقة" لأول مرة في العالم العربي، مشيرا إلى التفاعل الكبير الذي لمسه من الجمهور المصري خلال العرض.



وشدد المخرج والمنتج المغربي على قيمة مهرجان القاهرة السينمائي بوصفه منصة دولية رائدة لاحتضان السينما العربية والأصوات الصاعدة التي تنطلق بقوة نحو العالمية، معربا عن بالغ سعادته بالحفاوة والتقدير اللذين استقبلته بهما إدارة المهرجان والجمهور المصري. وختم قائلا: "القاهرة تظل عاصمة السينما".



تدور أحداث الفيلم حول سيدة إسبانية تعيش بمفردها في مدينة طنجة بالمغرب، بعد أن قررت ابنتها السفر إلى مدريد من أجل حياة أفضل، وحتى تتمكن من الإنفاق على أطفالها، لكن الأحداث تتطور بشكل مأساوي بالنسبة للأم، عندما تقرر الابنة بيع منزل والدها المسجّل باسمها، وترفض الأم هذا القرار، لتتصاعد التوترات بينهما.

وقد حاز الفيلم على جائزة الجمهور بمهرجان فينيسيا السينمائي، قبل أن يلاقى إشادة جماهيرية ونقدية في القاهرة، وهو مرشح لتمثيل المغرب في جوائز الأوسكار.