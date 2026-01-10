حرائق الغابات في أستراليا تدمّر المنازل وتقطع الكهرباء عن 38 ألف مبنى

أ ش أ

تشهد ولاية فيكتوريا الأسترالية حرائق غابات واسعة النطاق أدّت إلى تدمير عشرات المنازل والمنشآت، وقطع الكهرباء عن نحو 38 ألف منزل ومنشأة، إضافة إلى احتراق أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي الحرجية.

وما تزال عدة حرائق كبرى مشتعلة، وسط موجة حر شديدة تضرب جنوب شرق البلاد، وفقا لشبكة "تشانل نيوز آشيا".

وتعمل آلاف فرق الإطفاء على احتواء النيران في وقت أعلنت فيه السلطات مناطق واسعة مناطق كوارث، مع تنفيذ عمليات إجلاء لعشرات التجمعات السكنية وإغلاق متنزهات ومخيمات.

وحذرت الحكومة مما وصفته بطقس "شديد الخطورة"، معتبرة الحرائق الأسوأ في الولاية منذ حرائق "الصيف الأسود" التي اندلعت خلال عامي 2019–2020.