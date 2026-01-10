قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

يتسائل الكثيرون من عشاق وجماهير كرة القدم المصرية عن القنوات المفتوحة لمتابعة مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، حيث أعلنت عدة من قنوات نقل المباراة مجان.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر، قد تأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على بنين في الأشواط الإضافية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

جاء ذلك عقب تأهل المنتخب المصري من المجموعة الثانية؛ بعد أن جمع 7 نقاط، محتلا صدارة المجموعة التي ضمت “جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي”.

ويعد منتخب مصر هو المنتخب الأكثر تتويجًا باللقب القاري بواقع 7 ألقاب في تاريخه.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

ويفتقد منتخب مصر يفتقد خدمات محمد حمدي ومحمود تريزيجيه خلال مباراة كوت ديفوار للإصابة.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار 

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر وكوت ديفوار في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في ربع النهائي بعد فوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3-0، فيما تأهل الفراعنة عقب الفوز أمام منتخب بنين بنتيجة (3-1)

يذكر أن منتخب الفراعنة تأهل من دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعهما من فوزين أم زيمبابوي وجنوب أفريقيا وتعادل وحيد.

قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار 

وخلاف الناقل الحصري بي إن سبورت، أعلنت عدد من القنوات المفتوحة نقل مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025، والتي جاءت كالآتي:

1- تردد قناة TNT المغربية

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistream

2- تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتح

تردد قناة ORTM دولة مالي

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة

3- قناة Sportitalia الإيطالية

قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV

4- قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1

القمر: أسترا 1B-1H + 2C

التردد: 12722

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 23500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكس

5- قناة Sportdigital Fussball الألمانية 2

التردد: 12437

القمر: Eutelsat W1

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكس

6- قناة Max Sport 1 البلغارية

القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب

التردد: 12604

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

نظام البث DVB-S2

تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

7- ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680

معدل الترميز: 2750

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معامل الاستقطاب: أفقي

8- تردد القناة المغربية الرياضية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500: أفقي.

مباراة مصر وكوت ديفوار موعد مباراة مصر وكوت ديفوار القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار قنوات مفتوحة لنقل مباراة مصر وكوت ديفوار

