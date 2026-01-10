أحمد فاروق: منتخب مصر سيتأهل على حساب كوت ديفوار.. وتصريحات صلاح "لم تقلل" من اللاعبين

أكد أحمد فاروق لاعب وادي دجلة الحالي وبتروجيت السابق، أن منتخب مصر بقيادة حسام حسن قادر على التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025، بسبب قوة شخصية الفراعنة واسم مصر الكبير وخبرات اللاعبين، مشددًا: أعتقد أن منتخب مصر قادر على التأهل رغم قوة منتخب كوت ديفوار حامل اللقب وترسانة لاعبيه القوية.

وتابع "فاروق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: تصريحات محمد صلاح بعد مباراة بنين مهمة وقوية وهدفها كان إزالة الضغوطات من على اللاعبين، صلاح نجم عالمي يعرف متى يتكلم وماذا يقول؟، كلمة "لاعبين محليين" لا تقلل من أحد، الجيل الذهبي الذي حقق الثلاثية التاريخية مع المعلم حسن شحاتة كان أغلبه محلي، رسالة صلاح للاعبين إعلاميًا كانت العبوا براحتكم غير مطلوب منا شيء.. لكن في الغرف المغلقة هناك كلام مختلف.

وأضاف لاعب وادي دجلة: كلنا خلف منتخب مصر في مهمته الصعبة أمام كوت ديفوار، حاليًا أنا مشجع ولست لاعب، الانتقادات التي توجهها الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمنتخب والجهاز الفني تمثل عبء كبير وضغوطات هائلة على البعثة، منتخب مصر اسمه كبير في إفريقيا، وإن شاء الله يعودوا بالكأس الثامنة.

وواصل: لاعبو منتخب مصر يمتلكون خبرات كبيرة تجعلهم لا يتأثرون بالانتقادات والضغوطات الجماهيرية، هم على مستوى ذهني عالي ويمتلكون شخصيات قوية، وهذا ظهر في تصريحات حسام حسن المدير الفني ومحمد صلاح قائد الفراعنة.

واختتم أحمد فاروق حديثه: الأداء الذي تتحدث عنه الجماهير لن يجعلك تفوز دومًا، النتائج هي الأهم، ربما تقدم أداءً رائعًا وتخسر ووقتها لن يتذكر أحد أداءك، في تلك الأدوار وبمثل تلك البطولات المجمعة النتائج هي الأهم خصوصًا في الأدوار الإقصائية.