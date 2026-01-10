أحمد فاروق: مفيش لاعب فلتة في مصر وأنا أفضل مهاجم حاليا

أكد أحمد فاروق لاعب وادي دجلة الحالي وبتروجيت السابق، أن الفوارق بين اللاعبين في الدوري المصري قليلة، مشددًا على أن هناك لاعبين جيدين جدًا في دوري المحترفين وأفضل كثيرًا من لاعبين في الدوري الممتاز، وهناك أندية أصبحت تعتمد على هذا الدوري في استقدام لاعبين جدد، وكلها أرزاق ونصيب.

وتابع "فاروق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مفيش لاعب فلتة، إمام عاشور الأفضل حاليًا لأنه موهوب بالفطرة، وعبد الله السعيد آخر لاعبي الزمن الجميل، الكرة قديمًا كانت أفضل ومختلفة عن الآن، وجودة اللاعبين كانت أفضل 5 مرات على الأقل من الآن.

وأضاف لاعب وادي دجلة الحالي: بالأرقام والإحصائيات، أنا أفضل مهاجم في دوري نايل هذا الموسم، وإن شاء الله قريبًا سأتواجد في فريق كبير.

وواصل لاعب بتروجيت السابق: وسام أبو علي أفضل مهاجم محترف في السنوات الأخيرة، كان "كواليتي مختلف"، حصد لقب هداف الدوري في نصف موسم وسجل أهداف بكل الوضعيات وهو ما عجل برحيله عن الأهلي.

وأردف: سيراميكا كليوباترا والمصري هما الأفضل هذا الموسم، سيراميكا مع علي ماهر مقدمين موسم قوي جدًا، والمصري مع نبيل الكوكي رائعين على كل المستويات خصوصًا الشق الهجومي، والدليل تواجد عدة لاعبين في قائمة الهدافين.

واختتم أحمد فاروق حديثه: محمد الشيخ مدرب وادي دجلة هو أفضل مدير فني في دوري نايل هذا الموسم بشهادة الجميع.