تحقيقات وملفات

يدير قمة الفراعنة الأفيال .. مصطفى غربال من نهائي القرن إلى جدل تصفيات المونديال وخطأ مثير أمام السنغال لا ينسي

مصطفى غربال
مصطفى غربال

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تكليف الحكم الجزائرى مصطفى غربال بإدارة مباراة دور الثمانية في كأس أمم افريقيا 2025 بين منتخب مصر وكوت ديفوار  ليعود اسمه مرة أخرى إلى دائرة الضوء بعد سنوات من المشاركات البارزة في البطولات الأفريقية والعالمية.

قرارات جدلية

سبق لغربال أن أدار مباراة واحدة للمنتخب المصري كانت أمام السنغال في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة للجدل أبرزها تدخل إسماعيلا سار على قدم عمر جابر في الدقيقة 30 الذي كان يستحق الطرد المباشر إلا أن الحكم رفض اللجوء لتقنية الفيديو ما أبقى السنغال بعشرة لاعبين 60 دقيقة.

كما شهدت المباراة استخدام الليزر على لاعبي مصر خلال ركلات الترجيح دون تدخل من حكم المباراة أو مراقبها ما ساهم في خسارة الفراعنة وعدم بلوغهم نهائيات المونديال.

سجل إيجابي مع الأفيال

على العكس يمتلك مصطفى غربال سجلًا جيدًا مع منتخب كوت ديفوار حيث أدار 5 مباريات رسمية للأفيال كانت أبرزها في هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وفي المباريات الأربع الأخرى حقق المنتخب الإيفواري الفوز في 3 لقاءات بينما خسر مباراة واحدة فقط أمام نيجيريا في نسخة سابقة من البطولة.

ويعد مصطفى غربال من أبرز الحكام الأفارقة في العقد الأخير بفضل قيادته لمباريات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم 2022 حيث أدار لقاءات الإكوادور ضد هولندا والدنمارك ضد أستراليا في دور المجموعات بالإضافة إلى ذلك تواجد في كأس العالم للأندية وكأس الإنتركونتيننتال في مناسبات متعددة فضلًا عن دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ولقاءات تصفيات كأس العالم.

سجل متنوع مع الأندية المصرية

ويمتلك مصطفي غربال تاريخ طويل مع الأندية المصرية الكبرى حيث أدار العديد من المباريات للأهلي والزمالك بالاضافة الى أندية آخري وجاءت كالتالي :

الأهلي: أدار 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا منها نهائي القرن ضد الزمالك 2020 (3 انتصارات وتعادل واحد). 

كما أدار مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 ضد الترجي التونسي والتي انتهت بالتعادل السلبي مساهمًا في تتويج الأهلي باللقب إضافة إلى مباراة في كأس العالم للأندية 2023 (خسارة) ومباراة في السوبر المصري انتهت بركلات الترجيح.

الزمالك: أدار مباراتين في دوري أبطال أفريقيا بما في ذلك نهائي القرن وخسر المباراتين.

المصري البورسعيدي: مباراتان في الكونفدرالية تعادل وخسارة.

مودرن سبورت: 3 مباريات في الكونفدرالية فاز في واحدة وتعادل في مباراتين آخرها منتصف ديسمبر الماضي.

مصطفى غربال لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كأس أمم افريقيا 2025 أمم افريقيا 2025 مصر وكوت ديفوار منتخب مصر

