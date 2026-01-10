قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوليتيكو: ترامب لا يسعي للاستحواذ على جرينلاند ضمن صفقة بشأن أوكرانيا
جامعة العاصمة تتيح إمكانية التبرع للمجمع الطبي من InstaPay
للملاك والمستأجرين.. 4مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم
من قلب الشرقية.. صغيرتان ضحيتان لعنف زوجة الأب| القصة الكاملة
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب
عمرو أديب: السودان عمق استراتيجي وأمن القومي لمصر
واشنطن تترقب وبكين تستعد .. الصين تُدشن حاملة طائرات بتكنولوجيا الإطلاق الكهرومغناطيسي المتقدمة
سعر الذهب اليوم 10-1-2026
صراع الموارد الطبيعية.. حلف الناتو يدرس تعزيز وجوده في القطب الشمالي
ساندي: ألبومى الجديد سكوت تجربة فنية للكبار فقط
مي عمر تطرح بوستر مسلسل الست موناليزا استعدادًا لرمضان
رياضة

مصطفي غربال في اختبار ناري خلال إدارة مباراة مصر وكوت ديفوار

رباب الهواري

يواجه الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال  اختبارًا بالغ الصعوبة، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إسناد مهمة إدارة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإيفواري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب. 

وتقام المباراة مساء اليوم السبت في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

قمة إفريقية بطابع خاص

وتُعد مباراة مصر وكوت ديفوار واحدة من أقوى مواجهات ربع النهائي، نظرًا لتاريخ المنتخبين الحافل بالإنجازات والبطولات القارية، إضافة إلى طموح كل طرف في مواصلة المشوار نحو اللقب. هذا الزخم الكبير يضع الحكم ومساعديه تحت ضغط شديد، خاصة مع حساسية اللقاء وعدم قبوله لأي أخطاء تحكيمية مؤثرة.

غربال.. حكم نخبة وسجل دولي

مصطفى غربال، البالغ من العمر 41 عامًا، حصل على الشارة الدولية عام 2014، ويصنف ضمن حكام النخبة الإفريقية «A». ويمتلك الحكم الجزائري خبرة واسعة في إدارة المباريات الكبرى على المستويين القاري والدولي، حيث سبق له المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، كما يُعد من الأسماء المرشحة بقوة للتواجد في نهائيات كأس العالم 2026.


 

ظهور أول بعد ذكرى مؤلمة

ويُعد هذا اللقاء هو الظهور الأول للحكم مصطفى غربال في مباريات منتخب مصر منذ إدارته مواجهة الفراعنة أمام منتخب السنغال في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. تلك المباراة أُقيمت في العاصمة السنغالية داكار، وشهدت تفوق المنتخب السنغالي بركلات الترجيح، ليحجز بطاقة التأهل إلى مونديال قطر على حساب المنتخب المصري، في واحدة من أكثر المواجهات تأثيرًا في ذاكرة الجماهير المصرية.


 

ترقب وتحفظ قبل صافرة البداية

وتتجه الأنظار إلى أداء غربال في هذه المواجهة المرتقبة، وسط آمال بأن ينجح الطاقم التحكيمي في إدارة اللقاء بحيادية كاملة، والخروج بالمباراة إلى بر الأمان دون جدل تحكيمي، بما يليق بحجم وقيمة القمة الإفريقية المنتظرة


 

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب

أخصائي نفسي : الأم المثالية وهم يرهق النساء نفسيًا وجسديا

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح

من غير شجار ولا زن.. نصائح مجربة عن أكلات صحية يحبها الطفل

