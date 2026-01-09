تدريبات خاصة لحراس منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

خضع حراس مرمى منتخب مصر لفقرة تدريبية مركزة خلال مران اليوم، ركزت على تحسين ردود الفعل وسرعة التعامل مع الكرات العالية والتصديات القريبة.

وشملت التدريبات محاكاة لسيناريوهات واقعية في المباريات، مثل التصدي للكرات العرضية وركلات الجزاء، بالإضافة إلى تحسين التواصل مع خط الدفاع وتنظيم المنطقة أمام المهاجمين.



واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب كوت ديفوار، المقررة إقامتها في التاسعة، مساء غد، السبت - بتوقيت القاهرة-، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة حالياً بالمغرب.

وشارك محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب، في التدريبات الجماعية للفراعنة، ليطمئن الجهاز الفني على جميع اللاعبين الموجودين في التدريبات، باستثناء محمد حمدي، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين بالدور ثمن النهائي للبطولة.

وحضر مران منتخب مصر، اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، وحمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين ووليد درويش، أعضاء مجلس الإدارة.