ليفربول يضم المدافع السنغالي الشاب مور تالا ندياي في ميركاتو يناير

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، مساء الجمعة، إتمام أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير 2026، في إطار تدعيم صفوفه بالمواهب الشابة للمستقبل.

وأكد النادي، عبر بيان رسمي، التعاقد مع المدافع السنغالي الواعد مور تالا ندياي، البالغ من العمر 18 عامًا، على أن يتم قيد اللاعب بشكل نهائي؛ بعد الحصول على الموافقات الدولية اللازمة.

ومن المقرر أن يبدأ قلب الدفاع السنغالي مشواره مع ليفربول من خلال فريق تحت 21 عامًا، قادمًا من نادي أميتي، ضمن خطة النادي لتطوير العناصر الشابة وتصعيدها تدريجيًا للفريق الأول.

ويمتلك ندياي سجلًا دوليًا لافتًا في الفئات السنية، حيث شارك مع منتخب السنغال في كأس العالم تحت 17 سنة التي أقيمت في نوفمبر الماضي، وخاض 4 مباريات ساهم خلالها في وصول منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية، كما سبق له تمثيل منتخب السنغال تحت 18 عامًا.

وبحسب تقارير صحفية، بلغت قيمة الصفقة نحو مليون جنيه إسترليني، في خطوة تعكس ثقة إدارة ليفربول في إمكانات اللاعب الفنية والبدنية.

ومن المنتظر أن يعمل الجهاز الفني على تطوير “ندياي” خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لدمجه مستقبلًا ضمن حسابات الفريق الأول، ليصبح خيارًا دفاعيًا إضافيًا قادرًا على منافسة عناصر الخبرة في الخط الخلفي.