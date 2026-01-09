إبراهيم دياز يدخل التاريخ ويواصل كتابة المجد مع المغرب في كأس أمم إفريقيا

دوّن إبراهيم دياز اسمه في سجلات تاريخ كأس الأمم الإفريقية، بعدما حقق إنجازًا غير مسبوق بقميص منتخب المغرب خلال النسخة الحالية من البطولة.

ونجح نجم “أسود الأطلس” في أن يصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل أهدافًا في خمس مباريات متتالية، بعدما هز الشباك في جميع مواجهات منتخب بلاده منذ انطلاق البطولة وحتى الدور ربع النهائي.

وسجل دياز في مباريات دور المجموعات الثلاث تواليًا، قبل أن يواصل تألقه بإحراز هدف في دور الـ16، ثم عاد ليسجل مجددًا في مواجهة ربع النهائي، مؤكدًا دوره الحاسم في مشوار المنتخب المغربي.

ويعكس هذا التألق اللافت أرقام إبراهيم دياز المميزة مع منتخب المغرب، حيث أحرز 11 هدفًا خلال آخر 11 مباراة رسمية، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق وأكثرهم تأثيرًا على المستوى الهجومي.

وبهذا الأداء الثابت والحاسم، يفرض إبراهيم دياز نفسه بقوة كأحد نجوم البطولة، ويواصل قيادة “أسود الأطلس” بثقة في طريق المنافسة على اللقب القاري.