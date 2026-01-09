قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب المغرب يتقدم بهدف نظيف على الكاميرون بالشوط الأول بربع نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي اتحاد جدة يكتسح الخلود برباعية
بيان فرنسي بريطاني ألماني: ندين بقوة مقـ تل متظاهرين في إيران
حسن عصفور: واشنطن سعت لتنظيم موازٍ لمنظمة التحرير.. وحماس طالبت بـ 40% من مقاعدها
مدرجات الرباط تتكلم لغة إفريقيا .. الجماهير المغربية تساند لومومبا
اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار
زيادة جديدة في أسعار الذهب الجمعة 9 يناير 2025.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21
صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي
طفل يقود سيارة ويدهس سيدتين.. مصطفى بكري يعلق على حادث مؤسف
السيطرة علي حرسق مخزن المواسير في المنوفية.. صور
شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات
القط نيمبوس يتوقع خسارة منتخب مصر.. عالمة أزهرية: توقعاته لا يؤخذ بها ولا تصدق
إبراهيم دياز يدخل التاريخ ويواصل كتابة المجد مع المغرب في كأس أمم إفريقيا

حمزة شعيب

دوّن إبراهيم دياز اسمه في سجلات تاريخ كأس الأمم الإفريقية، بعدما حقق إنجازًا غير مسبوق بقميص منتخب المغرب خلال النسخة الحالية من البطولة.

ونجح نجم “أسود الأطلس” في أن يصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل أهدافًا في خمس مباريات متتالية، بعدما هز الشباك في جميع مواجهات منتخب بلاده منذ انطلاق البطولة وحتى الدور ربع النهائي.

وسجل دياز في مباريات دور المجموعات الثلاث تواليًا، قبل أن يواصل تألقه بإحراز هدف في دور الـ16، ثم عاد ليسجل مجددًا في مواجهة ربع النهائي، مؤكدًا دوره الحاسم في مشوار المنتخب المغربي.

ويعكس هذا التألق اللافت أرقام إبراهيم دياز المميزة مع منتخب المغرب، حيث أحرز 11 هدفًا خلال آخر 11 مباراة رسمية، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق وأكثرهم تأثيرًا على المستوى الهجومي.

وبهذا الأداء الثابت والحاسم، يفرض إبراهيم دياز نفسه بقوة كأحد نجوم البطولة، ويواصل قيادة “أسود الأطلس” بثقة في طريق المنافسة على اللقب القاري.

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

محمد عدوية

محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه بعنوان وقت السلام.. فيديو

أنغام

الحب حالة.. أنغام تطرح أول أغانيها في 2026

صابرين

قارئة قرآن كفيفة.. صابرين تكشف كواليس أحدث أعمالها

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

