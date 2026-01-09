قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري السعودي اتحاد جدة يكتسح الخلود برباعية
بيان فرنسي بريطاني ألماني: ندين بقوة مقـ تل متظاهرين في إيران
حسن عصفور: واشنطن سعت لتنظيم موازٍ لمنظمة التحرير.. وحماس طالبت بـ 40% من مقاعدها
مدرجات الرباط تتكلم لغة إفريقيا .. الجماهير المغربية تساند لومومبا
اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار
زيادة جديدة في أسعار الذهب الجمعة 9 يناير 2025.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21
صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي
طفل يقود سيارة ويدهس سيدتين.. مصطفى بكري يعلق على حادث مؤسف
السيطرة علي حرسق مخزن المواسير في المنوفية.. صور
شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات
القط نيمبوس يتوقع خسارة منتخب مصر.. عالمة أزهرية: توقعاته لا يؤخذ بها ولا تصدق
الكتكوت السبب.. شعبة الدواجن تعلن المؤشرات الأولية لـ الأسعار برمضان
مدرجات الرباط تتكلم لغة إفريقيا .. الجماهير المغربية تساند لومومبا

إسلام مقلد

في مشهد تجاوز حدود المنافسة الكروية وخرج عن إطار الألوان والشعارات، خطفت الجماهير المغربية الأضواء خلال مباراة أسود الأطلس والكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما عبّرت عن تضامنها الواضح والمؤثر مع المشجع الكونغولي الشهير “لومومبا”، في لقطة إنسانية لاقت صدى واسعًا داخل وخارج القارة السمراء.

مدرجات مركب الأمير مولاي عبد الله لم تكن مجرد مساحة للتشجيع والمؤازرة، بل تحولت إلى منصة تعبير عن قيم أعمق، حين رفعت الجماهير المغربية لافتات ورسائل تحمل اسم “لومومبا”، في إشارة مباشرة إلى هذا المشجع الذي بات رمزًا للعشق الكروي الصادق والانتماء الإفريقي الخالص، بعيدًا عن الانقسامات والصراعات.

المشهد حمل دلالات كبيرة، خاصة في توقيت يشهد منافسة قوية وحساسة بين منتخبين من عمالقة الكرة الإفريقية، إلا أن الرسالة كانت أوضح من نتيجة المباراة نفسها، كرة القدم يمكنها أن توحّد، وأن تكون جسرًا بين الشعوب، لا ساحة للانقسام أو التعصب.

التضامن مع المشجع الكونغولي

التضامن مع المشجع الكونغولي لم يكن فعلًا عابرًا أو لقطة عفوية، بل جاء تعبيرًا عن وعي جماهيري متجذر في الثقافة الرياضية المغربية، التي لطالما ارتبطت باحترام الخصم وتقدير الرموز الإنسانية داخل القارة الإفريقية، في امتداد طبيعي لفكرة أن إفريقيا كيان واحد، مهما اختلفت المنتخبات وتعددت الرايات.

الهتافات واللافتات حملت معاني الاحترام والذاكرة والأخوة الإفريقية، وكأن المدرجات أرادت أن تقول إن كرة القدم لا تُقاس فقط بالأهداف والانتصارات، بل بما تتركه من أثر إنساني ورسائل خالدة، تُكتب في الذاكرة قبل أن تُسجل في سجلات البطولات.

صورة إيجابية

وفي لحظة احتاجت فيها الكرة الإفريقية إلى صورة إيجابية تعكس روحها الحقيقية، جاءت جماهير المغرب لتقدّم نموذجًا يُحتذى به، مؤكدين أن الشغف بالمنتخب لا يتعارض مع التضامن الإنساني، وأن الانتماء الوطني يمكن أن يسير جنبًا إلى جنب مع الانتماء الإفريقي الأوسع.

هكذا، خرجت قمة المغرب والكاميرون من كونها مجرد مباراة في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، لتتحول إلى رسالة مفتوحة للعالم، مفادها أن كرة القدم حين تُمارَس بروحها الحقيقية، تصبح لغة واحدة تجمع القارة، عنوانها الاحترام، ومرجعيتها الذاكرة، وغايتها الأخوة الإفريقية.

الجماهير المغربية أسود الأطلس الكاميرون

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

محافظ بنى ‏سويف الأسبق وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية

نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة .. رسالة دكتوراة في حقوق عين شمس

مصطفي بكري

مصطفى بكري: من يعملون حول الرئيس ميعرفوش طعم الراحة

السفير الصيني بالقاهرة

السفير الصيني بالقاهرة: العلاقات مع مصر تعيش أفضل مراحلها فى التاريخ

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

