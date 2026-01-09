قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكويت تحذر رعاياها في إيران: تجنبوا التواجد قرب أماكن التجمعات أو التظاهرات
بـ 75 جنيه .. شعبة الدواجن توضح السبب في ارتفاع الأسعار
السنغال تجتاز مالي وتنتظر الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار
نستعد بدنيًا.. تصريحات مدرب الجزائر قبل مواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
أستون فيلا وتوتنهام يتنافسان على ضم عمر مرموش
محافظ المنوفية: إطفاء حريق مخزن أشمون وخروج معظم المصابين من المستشفى
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
رياضة

تشكيل الكاميرون لمواجهة المغرب في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية

منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون
إسلام مقلد

أعلن دافيد باجو مدرب منتخب الكاميرون، تشميل فريقه لمواجهة منتخب المغرب، في المباراة المرتقبة التي ستقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

تشكيل الكاميرون الأساسية ضد المغرب

حراسة المرمى: ديفيس إيباسي.

خط الدفاع: تشي مالون، صامويل كوتو، نوهو تولو.

خط الوسط: دانييل ناماسو، كارلوس باليبا، آرثر أفوم، جونيور تشاماديو.

خط الهجوم: برايان مبيمو، كريستيان كوفاني، محامادو ناجيدا.

تضم قائمة البدلاء كل من: أوموسولا، ووه، نيامسي، نكودو، أونانا، ماغري ، باسوغوغ، سوكو، يونغوا، كامديم، كيمن، بويومو، إيبيمبي، نغاباندوتبو، إيتا إيونغ.

تشكيل المغرب

وأعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة منتخب الكاميرون، في المباراة المرتقبة التي ستقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ويخوض المنتخب المغربي هذه المباراة بعزيمة قوية؛ لمواصلة مشواره في البطولة والاقتراب خطوة إضافية نحو اللقب القاري، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة.

تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا، أشرف حكيمي

خط الوسط: نائل العيناوي، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي

تأهل المغرب

كان منتخب المغرب قد حسم تأهله إلى هذا الدور؛ بعد الفوز الصعب على منتخب تنزانيا في ثمن النهائي بهدف دون رد، سجله نجم ريال مدريد إبراهيم دياز، ليؤكد جاهزية “أسود الأطلس” لمواجهة أصعب على الإطلاق.

وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة للمنتخب المغربي، إذ يسعى الفريق بقيادة قائده أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، إلى تجاوز عقدة الأدوار الإقصائية المتقدمة، وإنهاء فترة طويلة من الانتظار للتتويج باللقب القاري الغائب منذ نسخة 1976.

موعد مباراة المغرب ضد الكاميرون في كأس أمم إفريقيا:

تقام المباراة مساء اليوم الجمعة 9 يناير 2026، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت المغرب والجزائر، 21:00 بتوقيت مصر، و22:00 بتوقيت السعودية وقطر، ضمن منافسات دور ربع النهائي للبطولة التي تستضيفها المملكة المغربية حتى 18 يناير.

منتخب الكاميرون منتخب المغرب الرباط كأس أمم إفريقيا

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

OnePlus Turbo 6

ون بلس تجهز لإطلاق سلسلة OnePlus Turbo 6 ببطارية 9000 ملي أمبير

رينو

توضيح هام من وكيل رينو بمصر .. تفاصيل

أخبار السيارات

أخبار السيارات| هل مزيل الخدوش يضر طلاء سيارتك مع الوقت؟.. ​5 علامات تجعلك بحاجة لاستبدال الفرامل فورا

بالصور

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

مصادر مفاجئة للبلاستيك الدقيق في غذائنا اليومي

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

