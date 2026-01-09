تشكيل الكاميرون لمواجهة المغرب في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية

أعلن دافيد باجو مدرب منتخب الكاميرون، تشميل فريقه لمواجهة منتخب المغرب، في المباراة المرتقبة التي ستقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

تشكيل الكاميرون الأساسية ضد المغرب

حراسة المرمى: ديفيس إيباسي.

خط الدفاع: تشي مالون، صامويل كوتو، نوهو تولو.

خط الوسط: دانييل ناماسو، كارلوس باليبا، آرثر أفوم، جونيور تشاماديو.

خط الهجوم: برايان مبيمو، كريستيان كوفاني، محامادو ناجيدا.

تضم قائمة البدلاء كل من: أوموسولا، ووه، نيامسي، نكودو، أونانا، ماغري ، باسوغوغ، سوكو، يونغوا، كامديم، كيمن، بويومو، إيبيمبي، نغاباندوتبو، إيتا إيونغ.

تشكيل المغرب

وأعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة منتخب الكاميرون، في المباراة المرتقبة التي ستقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ويخوض المنتخب المغربي هذه المباراة بعزيمة قوية؛ لمواصلة مشواره في البطولة والاقتراب خطوة إضافية نحو اللقب القاري، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة.

تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا، أشرف حكيمي

خط الوسط: نائل العيناوي، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي

تأهل المغرب

كان منتخب المغرب قد حسم تأهله إلى هذا الدور؛ بعد الفوز الصعب على منتخب تنزانيا في ثمن النهائي بهدف دون رد، سجله نجم ريال مدريد إبراهيم دياز، ليؤكد جاهزية “أسود الأطلس” لمواجهة أصعب على الإطلاق.

وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة للمنتخب المغربي، إذ يسعى الفريق بقيادة قائده أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، إلى تجاوز عقدة الأدوار الإقصائية المتقدمة، وإنهاء فترة طويلة من الانتظار للتتويج باللقب القاري الغائب منذ نسخة 1976.

موعد مباراة المغرب ضد الكاميرون في كأس أمم إفريقيا:

تقام المباراة مساء اليوم الجمعة 9 يناير 2026، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت المغرب والجزائر، 21:00 بتوقيت مصر، و22:00 بتوقيت السعودية وقطر، ضمن منافسات دور ربع النهائي للبطولة التي تستضيفها المملكة المغربية حتى 18 يناير.