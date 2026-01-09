أولتراس سبوعة تشعل أجواء الرباط قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا| صور

شهدت شوارع العاصمة المغربية الرباط أجواء جماهيرية استثنائية وحماسية، مع تحرك جماهير أولتراس «سبوعة» في اتجاه ملعب الأمير مولاي عبد الله، دعمًا ومساندة لمنتخب المغرب قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب الكاميرون، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتوافدت الجماهير بأعداد كبيرة في مسيرات منظمة، رفعت خلالها الأعلام المغربية ورددت الهتافات الحماسية المساندة لـ«أسود الأطلس»، في مشهد عكس حجم الشغف والدعم الجماهيري الكبير للمنتخب الوطني في واحدة من أصعب محطات البطولة.

إشعال الشماريخ

وأشعلت جماهير أولتراس سبوعة الشماريخ والألعاب النارية على طول مسارها نحو الملعب، في أجواء احتفالية هدفت إلى بث الحماس في نفوس اللاعبين وشحن المدرجات قبل انطلاق المواجهة المرتقبة، التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع داخل المغرب وخارجه.

حالة تفاؤل

وتسود حالة من التفاؤل بين الجماهير المغربية، التي تأمل في مواصلة منتخبها مشواره القاري بنجاح، وتجاوز عقبة الكاميرون، مستفيدة من عاملي الأرض والدعم الجماهيري الكبير، في لقاء يُتوقع أن يشهد صراعًا قويًا داخل المستطيل الأخضر، وسط أجواء جماهيرية مشتعلة منذ الساعات الأولى.