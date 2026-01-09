تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة المغرب والكاميرون بكأس أمم إفريقيا 2025

يبحث مشجعو كرة القدم عن تردد القناة المفتوحة لنقل كل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، حيث أعلنت قناة مفتوحة جديدة نقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويترّقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة منتخب المغرب ونظيره الكاميرون ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 هي شبكة beIN Sports القطرية، وذلك بشكل حصري في الوطن العربي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتمتلك شبكة قنوات بي ان سبورتس حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 بشكل حصري، ولا يمكن لأي قنوات فضائية أخرى نقل كأس الأمم باستثناء التلفزيون الأرضي المغربي وقناة الجزائرية الأولى التي قامت بشراء 15 مباراة على مدار البطولة.

وجاءت القنوات المفتوحة صاحبة حقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا على النحو التالي:

beIN Sports داخل الوطن العربي وشمال إفريقيا - ريسيفر بين سبورت – سهيل سات – يوتلسات



الأرضية الجزائرية الأولى فى نطاق الجزائر بث أرضي – نايل وعرب سات



قناة المغربية الرياضية TNT في نطاق المغرب - بث أرضي



قناة ORTM داخل نطاق مالي - يوتلسات



Sportitalia في نطاق إيطاليا وبعض دول أوروبا - بث مباشر عبر الإنترنت



Max Sport 1 في نطاق بلغاريا وبعض دول أوروبا - يوتلسات – °8 درجات غرب



Sport TV داخل نطاق البرتغال وبعض دول أوروبا - هيسباسات



Sportdigital Fussball داخل نطاق ألمانيا وبعض دول أوروبا - أسترا.