قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة شرسة بين الأسود.. المغرب تواجه الكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه
العراق يحتفل بعيد الشرطة ويكرم جهود عناصر الأمن
أونروا: الجيش الإسرائيلي ينتشر في أكثر من نصف قطاع غزة
قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل وفودًا كنسية من أستراليا وأمريكا بوادي النطرون
ترامب: لا أستبعد ضربات إضافية محتملة في نيجيريا
روسيا تعلن ضرب مواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ أوريشنيك
جيش الاحتلال يعلن توجيه ضربات دقيقة لمواقع تابعة لحماس
مواجهة نارية بين السنغال ومالي في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
الإفتاء: تجسيد الذات الإلهية بالـ"AI" حرام شرعا وتعد على الغيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهة شرسة بين الأسود.. المغرب تواجه الكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

مع انطلاق صافرة المباراة اليوم الساعة التاسعة مساءً، تتجه الأنظار صوب ملعب «مولاى الحسن» بالرباط لمتابعة لقاء ربع النهائي بين منتخب المغرب «أسود الأطلس» ومنتخب الكاميرون «الأسود غير المروضة». 

المباراة تعد من أكثر المواجهات المنتظرة في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

المغرب يسعى للفوز على أرضه

يدخل المنتخب المغربي اللقاء بعزيمة قوية، خصوصًا أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، مع شعار واضح: لا بديل عن الفوز لضمان العبور إلى نصف النهائي والمنافسة على اللقب القاري الثاني في تاريخ البلاد. المغرب تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وتأهل بعد الفوز بصعوبة على تنزانيا بهدف نظيف في دور الـ16.

تشكيلة المغرب المتوقعة

يعتمد المدير الفني وليد الركراكي على تشكيلة مميزة من اللاعبين، بقيادة أشرف حكيمي، براهيم دياز، وأيوب الكعبى. ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل يضم: ياسين بونو في حراسة المرمى، وأشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا، نصير مزراوي في الدفاع، ونيل العيناوي، إسماعيل صيبارى، الخنوس في خط الوسط، بينما يقود الهجوم الثلاثي براهيم دياز، أيوب الكعبى، وعبدالصمد الزلزولي.

الكاميرون تبحث عن الاستمرارية

على الجانب الآخر، يدخل منتخب الكاميرون اللقاء بمعنويات مرتفعة، إذ لم يسبق له الخسارة أمام المغرب في البطولة القارية. تاريخ مواجهات المنتخبان شهد 12 مباراة، فازت الكاميرون في 7، وتعادلا في 4، بينما انتهت آخر مواجهة لصالح المغرب بهدفين في 2018.

أبرز لاعبي الكاميرون

قاد ديفيد باجو الكاميرون للتأهل بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وتغلبه على جنوب إفريقيا 2-1 في دور الـ16. يعتمد على مجموعة من اللاعبين الموهوبين، أبرزهم الشاب كوفان (19 عامًا) المنحدر من دوالا والمنضم حديثًا إلى باير ليفركوزن.


 

منتخب المغرب منتخب الكاميرون اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

العمالة غير المنتظمة 2026

1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

المتهمة

قرار بشأن صانعة محتوى لقيامها بالرقص بصورة خادشة

ارشيفيه

الإعدام شنقًا لسيدة واثنين بعد قتـ.ـل الزوج في الدقهلية

الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين

بصمة راسخة في الطب والقانون المصري.. موعد جنازة وعزاء الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد