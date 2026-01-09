مواجهة شرسة بين الأسود.. المغرب تواجه الكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا

مع انطلاق صافرة المباراة اليوم الساعة التاسعة مساءً، تتجه الأنظار صوب ملعب «مولاى الحسن» بالرباط لمتابعة لقاء ربع النهائي بين منتخب المغرب «أسود الأطلس» ومنتخب الكاميرون «الأسود غير المروضة».

المباراة تعد من أكثر المواجهات المنتظرة في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

المغرب يسعى للفوز على أرضه

يدخل المنتخب المغربي اللقاء بعزيمة قوية، خصوصًا أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، مع شعار واضح: لا بديل عن الفوز لضمان العبور إلى نصف النهائي والمنافسة على اللقب القاري الثاني في تاريخ البلاد. المغرب تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وتأهل بعد الفوز بصعوبة على تنزانيا بهدف نظيف في دور الـ16.

تشكيلة المغرب المتوقعة

يعتمد المدير الفني وليد الركراكي على تشكيلة مميزة من اللاعبين، بقيادة أشرف حكيمي، براهيم دياز، وأيوب الكعبى. ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل يضم: ياسين بونو في حراسة المرمى، وأشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا، نصير مزراوي في الدفاع، ونيل العيناوي، إسماعيل صيبارى، الخنوس في خط الوسط، بينما يقود الهجوم الثلاثي براهيم دياز، أيوب الكعبى، وعبدالصمد الزلزولي.

الكاميرون تبحث عن الاستمرارية

على الجانب الآخر، يدخل منتخب الكاميرون اللقاء بمعنويات مرتفعة، إذ لم يسبق له الخسارة أمام المغرب في البطولة القارية. تاريخ مواجهات المنتخبان شهد 12 مباراة، فازت الكاميرون في 7، وتعادلا في 4، بينما انتهت آخر مواجهة لصالح المغرب بهدفين في 2018.

أبرز لاعبي الكاميرون

قاد ديفيد باجو الكاميرون للتأهل بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وتغلبه على جنوب إفريقيا 2-1 في دور الـ16. يعتمد على مجموعة من اللاعبين الموهوبين، أبرزهم الشاب كوفان (19 عامًا) المنحدر من دوالا والمنضم حديثًا إلى باير ليفركوزن.



