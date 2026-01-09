طاقم تحكيم موريتاني–أنجولي لإدارة مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشكل رسمي عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة المغرب والكاميرون، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تستضيفها المملكة المغربية.

وتقام المواجهة المنتظرة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مولاي الأمير عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير.

موعد ومكان المباراة

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما الحافل في البطولة القارية، حيث يسعى كل طرف لحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب الإفريقي. ويُنتظر أن يشهد ملعب مولاي الأمير عبد الله حضورًا جماهيريًا كثيفًا لدعم المنتخب المغربي على أرضه وبين جماهيره.

الحكم الموريتاني دحان بيدا يقود اللقاء

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة اللقاء تحكيميًا إلى الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا، الذي يتمتع بخبرة واسعة في إدارة المباريات الكبرى على الساحة الإفريقية، بعدما أدار عددًا من المواجهات المهمة في بطولات الأندية والمنتخبات خلال السنوات الأخيرة.

طاقم المساعدين والحكم الرابع

ويعاون دحان بيدا في إدارة المباراة طاقم تحكيم أنجولي، حيث يتولى جيرسون دوس سانتوس مهمة الحكم المساعد الأول، بينما يشغل إيفانيلدو سانشيز منصب الحكم المساعد الثاني. وتم تعيين الحكم السوداني محمود علي إسماعيل حكمًا رابعًا، ليكون جاهزًا للتدخل عند الحاجة.

تقنية الفيديو VAR

وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، يتواجد الحكم الغاني دانيال لاريا كحكم رئيسي للتقنية، ويعاونه التونسي هيثم قيراط كمساعد أول، إلى جانب الموريتاني بابكار سار كمساعد ثانٍ، في إطار حرص «كاف» على توفير أعلى درجات العدالة التحكيمية في الأدوار الحاسمة من البطولة



