ريال مدريد يفوز على أتلتيكو مدريد ويتأهل لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني
استشهاد 6 فلسطينيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وغزة
تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
طاقم تحكيم موريتاني–أنجولي لإدارة مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نراقب بقلق التطورات في الأحياء الكردية بحلب
كاف يعلن طاقم حكام مواجهة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا
وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وبيض المائدة.. فيديو
نقيب الأطباء يكشف تفاصيل صادمة حول واقعة «انتحال صفة» بالبحيرة وتحويل الشقيقين للنيابة
الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام.. وأهلنا بغزة كان لهم نصيب
مصطفى بكري: مصر والسعودية صماما أمان الأمة العربية.. تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق| أخبار التوك شو
قبل صرف يناير 2026.. رابط الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة
أسعار البنزين اليوم في مصر .. استقرار في وقود السيارات والغاز المنزلي
طاقم تحكيم موريتاني–أنجولي لإدارة مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

رباب الهواري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشكل رسمي عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة المغرب والكاميرون، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تستضيفها المملكة المغربية. 

وتقام المواجهة المنتظرة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مولاي الأمير عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير.

موعد ومكان المباراة

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما الحافل في البطولة القارية، حيث يسعى كل طرف لحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب الإفريقي. ويُنتظر أن يشهد ملعب مولاي الأمير عبد الله حضورًا جماهيريًا كثيفًا لدعم المنتخب المغربي على أرضه وبين جماهيره.

الحكم الموريتاني دحان بيدا يقود اللقاء

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة اللقاء تحكيميًا إلى الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا، الذي يتمتع بخبرة واسعة في إدارة المباريات الكبرى على الساحة الإفريقية، بعدما أدار عددًا من المواجهات المهمة في بطولات الأندية والمنتخبات خلال السنوات الأخيرة.

طاقم المساعدين والحكم الرابع

ويعاون دحان بيدا في إدارة المباراة طاقم تحكيم أنجولي، حيث يتولى جيرسون دوس سانتوس مهمة الحكم المساعد الأول، بينما يشغل إيفانيلدو سانشيز منصب الحكم المساعد الثاني. وتم تعيين الحكم السوداني محمود علي إسماعيل حكمًا رابعًا، ليكون جاهزًا للتدخل عند الحاجة.

تقنية الفيديو VAR

وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، يتواجد الحكم الغاني دانيال لاريا كحكم رئيسي للتقنية، ويعاونه التونسي هيثم قيراط كمساعد أول، إلى جانب الموريتاني بابكار سار كمساعد ثانٍ، في إطار حرص «كاف» على توفير أعلى درجات العدالة التحكيمية في الأدوار الحاسمة من البطولة


 

