مدرب الكاميرون يعترف: المغرب المرشح الأقوي للفوز بكأس أمم إفريقيا

أكد دافيد باجو المدير الفني لمنتخب الكاميرون أن المغرب هو المرشح للفوز، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة أمام منتخب البلد المضيف، الذي يمتلك لاعبين بمستوى فردي عالٍ وجمهورًا قويًا.



ويلتقي مساء غد الجمعة منتخب الكاميرون نظيره منتخب المغرب فى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.



أكد باجو في المؤتمر الصحفي: "نعمل على تحسين أدائنا دائمًا، لسنا راضين تمامًا، لكننا واثقون في أنفسنا."



وأضاف: "المغرب لم يخسر على أرضه منذ فترة طويلة، لكننا مستعدون بالكامل لمواجهتهم."



وتابع مدرب الكاميرون: "بريان مبويمو لاعب قوي ومؤثر، قادر على صناعة الفارق معنا."



وأردف: "الماضي لا يحدد مباراة الغد، المغرب الآن يمتلك كل شيء، وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، ومن الطبيعي أن يكون المرشح للفوز."



شدد باجو على شجاعة لاعبيه: "نحن لا نخشَ أي منافس، سنهاجم بشكل طبيعي، ولدينا جمهور قوي سيقدم الدعم وأركز على مباراة المغرب فقط، وأستعد لها بكل قوة."



وأشار إلى جاهزية لاعبيه الشباب، مؤكدًا أن المنافسة ستكون متكافئة، وأنهم درسوا نقاط قوة وضعف المنتخب المغربي جيدًا.