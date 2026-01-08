قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور
وزير الخارجية: مصر تسعى لإزالة العقبات أمام الصادرات المصرية إلى أوروبا
رياضة

مدرب الكاميرون يعترف: المغرب المرشح الأقوي للفوز بكأس أمم إفريقيا

مدرب الكاميرون
مدرب الكاميرون

أكد دافيد باجو المدير الفني لمنتخب الكاميرون أن المغرب هو المرشح للفوز، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة أمام منتخب البلد المضيف، الذي يمتلك لاعبين بمستوى فردي عالٍ وجمهورًا قويًا.
 

ويلتقي مساء غد الجمعة منتخب الكاميرون نظيره منتخب المغرب فى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

أكد باجو في المؤتمر الصحفي: "نعمل على تحسين أدائنا دائمًا، لسنا راضين تمامًا، لكننا واثقون في أنفسنا."
 

وأضاف: "المغرب لم يخسر على أرضه منذ فترة طويلة، لكننا مستعدون بالكامل لمواجهتهم."

وتابع مدرب الكاميرون: "بريان مبويمو لاعب قوي ومؤثر، قادر على صناعة الفارق معنا."

وأردف: "الماضي لا يحدد مباراة الغد، المغرب الآن يمتلك كل شيء، وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، ومن الطبيعي أن يكون المرشح للفوز."
 

شدد باجو على شجاعة لاعبيه: "نحن لا نخشَ أي منافس، سنهاجم بشكل طبيعي، ولدينا جمهور قوي سيقدم الدعم وأركز على مباراة المغرب فقط، وأستعد لها بكل قوة."

وأشار إلى جاهزية لاعبيه الشباب، مؤكدًا أن المنافسة ستكون متكافئة، وأنهم درسوا نقاط قوة وضعف المنتخب المغربي جيدًا.

