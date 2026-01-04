قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول

حسام الحارتي

نجح منتخب الكاميرون في التقدم على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الشوط الأول في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا فى المغرب.

ونجح  جونيور بابتيست تشاماديو في إحراز هدف تقدم الكاميرون في الدقيقة ٣٤ بعد ركلة ركنية للكاميرون، نفذها برايان مبومو عرضية إلى داخل منطقة الجزاء  تهيأت أمام أقدام جونيور بابتيست تشاماديو ليسدد الكرة بسهولة داخل الشباك 

وجاء تشكيل منتخب جنوب إفريقيا كالتالي:-

ويليامز، موكوينا، أبوليس، فوستر، موفوكينج، مبوكازي، أوباس، كابيني، سيبيسي، موداو، نجيزانا.

بينما جاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالي:-

إيباسي، تشامادو، تشيمالوني، نوهو، مبيومو، يونجوا، ناماسو، أفوم، كوتو، كاليبا، كوفاني.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا خاصًا، إذ تصطدم الكاميرون بعقدة جنوب أفريقيا، الذي يُعد من أكثر المنتخبات إزعاجًا لها في السنوات الأخيرة. فقد عجز المنتخب الكاميروني عن تحقيق أي فوز في أخر سبع مواجهات جمعته بجنوب أفريقيا، مكتفيًا بخمس تعادلات وهزيمتين.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد حجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعدما حل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف منتخب مصر، جامعًا 6 نقاط من ثلاث مباريات.

في المقابل، تأهل المنتخب الكاميروني إلى الدور ذاته بعد احتلاله وصافة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متساويًا مع كوت ديفوار، إلا أن فارق الأهداف منح الأفضلية لـ«الأسود غير المروضة» بصفتهم حامل اللقب.

