كلاسيكو السعودية.. الهلال يسعى لتعزيز الصدارة والاتحاد يطمح لقلب الموازين

يستضيف ملعب المملكة أرينا في الرياض، مساء السبت، مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين الهلال والاتحاد ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق الصدارة.

المباراة تشهد حدثًا لافتًا يتمثل في الظهور الأول للنجم الفرنسي كريم بنزيما بقميص الهلال أمام ناديه السابق الاتحاد، بعد انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية، ما يضفي طابعًا خاصًا على القمة المنتظرة.

وتاريخيًا، تميل الكفة لصالح الهلال في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، حيث التقيا 35 مرة، حقق خلالها الهلال 18 انتصارًا مقابل 7 للاتحاد، فيما انتهت 10 مباريات بالتعادل.

وسجل الهلال 65 هدفًا في شباك الاتحاد، مقابل 40 هدفًا للعميد.

ويدخل الهلال اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 53 نقطة دون أي خسارة، بعدما حقق 16 فوزًا و5 تعادلات، بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 37 نقطة من 11 انتصارًا و4 تعادلات و6 هزائم.

ويطمح الهلال إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في القمة، خاصة أن أي تعثر قد يمنح الفرصة لملاحقه النصر للانقضاض على الصدارة، ما يجعل الفوز خيارًا لا بديل عنه لأصحاب الأرض.

أما الاتحاد، فيسعى لاستغلال الكلاسيكو للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة وتقليص الفارق، في مواجهة ينتظر أن تحفل بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.