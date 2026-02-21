قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
دعاء 3 رمضان.. كلمات مباركة لإصلاح الأحول وتسخير قلوب الخلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلاسيكو السعودية.. الهلال يسعى لتعزيز الصدارة والاتحاد يطمح لقلب الموازين

الهلال ضد الاتحاد
الهلال ضد الاتحاد
إسراء أشرف

يستضيف ملعب المملكة أرينا في الرياض، مساء السبت، مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين الهلال والاتحاد ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق الصدارة.

المباراة تشهد حدثًا لافتًا يتمثل في الظهور الأول للنجم الفرنسي كريم بنزيما بقميص الهلال أمام ناديه السابق الاتحاد، بعد انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية، ما يضفي طابعًا خاصًا على القمة المنتظرة.

وتاريخيًا، تميل الكفة لصالح الهلال في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، حيث التقيا 35 مرة، حقق خلالها الهلال 18 انتصارًا مقابل 7 للاتحاد، فيما انتهت 10 مباريات بالتعادل.

وسجل الهلال 65 هدفًا في شباك الاتحاد، مقابل 40 هدفًا للعميد.

ويدخل الهلال اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 53 نقطة دون أي خسارة، بعدما حقق 16 فوزًا و5 تعادلات، بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 37 نقطة من 11 انتصارًا و4 تعادلات و6 هزائم.

ويطمح الهلال إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في القمة، خاصة أن أي تعثر قد يمنح الفرصة لملاحقه النصر للانقضاض على الصدارة، ما يجعل الفوز خيارًا لا بديل عنه لأصحاب الأرض.

أما الاتحاد، فيسعى لاستغلال الكلاسيكو للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة وتقليص الفارق، في مواجهة ينتظر أن تحفل بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

الهلال الاتحاد اتحاد جدة الدوري السعودي بنزيما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

ترشيحاتنا

منتخب السلاح

بـ 6 ميداليات.. فراعنة السلاح يتألقون في بطولة أفريقيا بداكار

مروان عطية وإمام عاشور

مروان عطية يهنيء إمام عاشور في عيد ميلاده

طائرة الزمالك

الزمالك يصطدم بوادي دجلة في مواجهة حاسمة بنصف نهائي دوري الطائرة

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد