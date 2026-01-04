تشكيل منتخب الكاميرون وجنوب إفريقيا في الـ كان

يستعد منتخبا جنوب أفريقيا والكاميرون ، لخوض مواجهة قوية في التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

أعلن هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا عن التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب الكاميرون في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا فى المغرب.

وجاء تشكيل منتخب جنوب إفريقيا كالتالي:-

ويليامز، موكوينا، أبوليس، فوستر، موفوكينج، مبوكازي، أوباس، كابيني، سيبيسي، موداو، نجيزانا.

بينما جاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالي:-

إيباسي، تشامادو، تشيمالوني، نوهو، مبيومو، يونجوا، ناماسو، أفوم، كوتو، كاليبا، كوفاني.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا خاصًا، إذ تصطدم الكاميرون بعقدة جنوب أفريقيا، الذي يُعد من أكثر المنتخبات إزعاجًا لها في السنوات الأخيرة. فقد عجز المنتخب الكاميروني عن تحقيق أي فوز في آخر سبع مواجهات جمعته بجنوب أفريقيا، مكتفيًا بخمس تعادلات وتلقي هزيمتين.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد حجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعدما حل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف منتخب مصر، جامعًا 6 نقاط من ثلاث مباريات.

في المقابل، تأهل المنتخب الكاميروني إلى الدور ذاته بعد احتلاله وصافة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متساويًا مع كوت ديفوار، إلا أن فارق الأهداف منح الأفضلية لـ«الأسود غير المروضة» بصفتهم حامل اللقب.