قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
دعاء 3 رمضان.. كلمات مباركة لإصلاح الأحول وتسخير قلوب الخلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دعوى إلغاء قرارات غلق البارات وحظر الخمور في رمضان.. بعد قليل

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، وغلق عدد من الأنشطة الترفيهية داخل المنشآت الفندقية والسياحية.

وطالبت الدعوى التي أقامها محامٍ، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم بصفة مستعجلة «وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمناسبة شهر رمضان (وغيره من مناسبات دينية) بغلق محلات بيع المشروبات الكحولية وحظر بيع وتناول الخمور خلال الشهر على المصريين في المنشآت الفندقية والسياحية مع إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، مع ما يترتب على إلغاء القرار الباطل والمنعدم من آثار.

وجاء في صحيفة الدعوى أن «قرارات إدارية (فردية) فاسدة تعصف بالدستور والقانون والحريات والاقتصاد، تهدف إلى مشابهة التيارات الرجعية الدينية المتطرفة في أحكامها بتجريم العمل بالسياحة وتجريم تقديم الخمور ومنع المشروبات الكحولية والغناء والرقص والموسيقى والفنون في أزمنة المناسبات الدينية»، مؤكدة أن «تلك القرارات ما زالت تصدر بشكل تلقائي رغم العوار والفساد والبطلان وأثرها السيئ على الاقتصاد السياحي المصري وحقوق العمال والمستثمرين».

وأضافت الدعوى أن القرارات المطعون عليها صدرت «بحظر تناول الخمور على المصريين في المنشآت الفندقية والسياحية، وحظر بيع الخمور خلال شهر رمضان، والغلق المؤقت للبارات والمطاعم والكازينوهات الليلية والمراقص ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، مع حملات تفتيشية لضمان التنفيذ».

وأكدت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور، خاصة المواد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وصون الحريات الشخصية، وحماية الحقوق الاقتصادية وحرية العمل والاستثمار، واعتبرت أن القرار ينطوي على «اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية وعيب عدم الاختصاص بإصداره مع الانحراف في استعمال السلطة وانهيار شروط السبب والشكل».

الدائرة الأولى للحقوق والحريات محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة المشروبات الكحولية شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

ترشيحاتنا

منتخب السلاح

بـ 6 ميداليات.. فراعنة السلاح يتألقون في بطولة أفريقيا بداكار

مروان عطية وإمام عاشور

مروان عطية يهنيء إمام عاشور في عيد ميلاده

طائرة الزمالك

الزمالك يصطدم بوادي دجلة في مواجهة حاسمة بنصف نهائي دوري الطائرة

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد