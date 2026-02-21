قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بعد قليل.. نظر دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس

فدوى مواهب
فدوى مواهب

تستكمل الدائرة الأولى للحقوق والحريات، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعد قليل، الدعوى التي تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية.

الدعوى، التي تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي متهمًا فدوى مواهب بنشر محتوى متطرف ورجعي عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسيء للحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.

ويطالب بحظر صفحاتها على مواقع مثل "إنستجرام"، ومنعها من التدريس، معتبرًا أن تصريحاتها تشكل تهديدًا للهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري.

وأكد أن الحضارة الفرعونية تمثل ركيزة أساسية للهوية المصرية ومصدرًا حيويًا للسياحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإساءة إليها تضر بمكتسبات الدولة الثقافية .

استندت الدعوى إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية، والقانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط ترخيصًا رسميًا للدعاة من الأزهر أو الأوقاف .

الدائرة الأولى للحقوق والحريات محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة مواقع التواصل الاجتماعي فدوى مواهب

