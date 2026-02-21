فيروس شديد العدوى.. نفوق 72 نمراً في تايلاند والمسئولون يحاولون حماية البقية

نفق 72 نمراً محتجزاً في شمال تايلاند هذا الشهر جراء تفشي فيروس شديد العدوى، في حادثة وصفتها السلطات بأنها غير مسبوقة، فيما يسابق المسؤولون الزمن للسيطرة على المرض وحماية بقية الحيوانات.

وأوضحت السلطات أن الفرق المختصة تقوم بتطهير الأقفاص بشكل عاجل، وتجهيز برامج لتلقيح النمور الباقية على قيد الحياة.

وأفاد مكتب الثروة الحيوانية الإقليمي الخامس في منطقة شيانغ ماي بأن الحيوانات أصيبت على الأرجح بفيروس الحمى الكلبية (canine distemper)، مع تحديد إصابة ثانوية ببكتيريا الميكوبلازما.

في المقابل، صرح سومشوان راتانامونغكلانون لوسائل إعلام محلية بأن النمور كانت مصابة بفيروس "فقر الدم القططي الشامل" (feline panleukopenia)، مشيراً إلى صعوبة علاج النمور مقارنة بالكلاب والقطط، نظراً لبعدها عن البشر وتأخر ملاحظة ظهور الأعراض، ما يعني أن المرض قد يكون متقدماً قبل اكتشافه.

وتتركز حالات الوفاة في منطقتي ماي ريم وماي تانغ الجبليتين، حيث بدأت أول علامات المرض بالظهور منذ 8 فبراير الجاري، وفقاً للتقارير الإعلامية.

وأدى التفشي إلى إغلاق مؤقت لمنتزه “Tiger Kingdom Chiang Mai”، الذي يُتيح للزوار الاقتراب من النمور والتقاط الصور معها، ويعد من أشهر الوجهات السياحية في المنطقة. واعتبر كريتسايارم كونغساتري أن عدد الوفيات المسجل “غير طبيعي على الإطلاق”.

ويأتي هذا التفشي بعد حوادث مماثلة في المنطقة، منها وفاة 47 نمراً وثلاثة فهود بين أغسطس وأكتوبر 2024 في جنوب فيتنام بسبب إنفلونزا الطيور، وأحداث مشابهة في 2004 في حديقة Sriracha في تشونبوري بتايلاند، حين مات 147 نمراً نتيجة إصابتهم بالإنفلونزا بعد إطعامهم جثث دجاج فاسدة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من إدارة منتزه “Tiger Kingdom Chiang Mai” بشأن الحادث، فيما تواصل السلطات التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي المرض وحماية الحياة البرية في المنطقة.