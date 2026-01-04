طريق ربع النهائي.. المغرب يستدرج تنزانيا في أمم أفريقيا 2025

يخوض المنتخب المغربي اختبارًا جديدًا في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، عندما يلتقي بنظيره التنزاني مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة القارية.

المغرب تستدرج تنزانيا في أمم أفريقيا 2025

ودخل “أسود الأطلس” اللقاء بعدما تصدروا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث استهل المنتخب المغربي مشواره بالفوز على جزر القمر بهدفين دون رد، ثم تعادل مع مالي (1-1)، قبل أن يختتم دور المجموعات بانتصار عريض على زامبيا بثلاثية نظيفة.

وعلى الجانب الآخر، بلغ المنتخب التنزاني الدور ثمن النهائي بعدما أنهى منافسات المجموعة الثالثة في المركز الثالث برصيد نقطتين، عقب خسارته أمام نيجيريا بنتيجة (2-1)، وتعادله في مباراتين أمام أوغندا وتونس بالنتيجة ذاتها (1-1).

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة المغرب وتنزانيا مع المتأهل من مباراة جنوب إفريقيا والكاميرون، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.