عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك
ردده قبل أذان الفجر للمتوفى.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
رحيل الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو
ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد
ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها
الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء
أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو
وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة
نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته
طريق ربع النهائي.. المغرب يستدرج تنزانيا في أمم أفريقيا 2025

إسراء أشرف

يخوض المنتخب المغربي اختبارًا جديدًا في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، عندما يلتقي بنظيره التنزاني مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة القارية.

المغرب تستدرج تنزانيا في أمم أفريقيا 2025

ودخل “أسود الأطلس” اللقاء بعدما تصدروا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث استهل المنتخب المغربي مشواره بالفوز على جزر القمر بهدفين دون رد، ثم تعادل مع مالي (1-1)، قبل أن يختتم دور المجموعات بانتصار عريض على زامبيا بثلاثية نظيفة.

وعلى الجانب الآخر، بلغ المنتخب التنزاني الدور ثمن النهائي بعدما أنهى منافسات المجموعة الثالثة في المركز الثالث برصيد نقطتين، عقب خسارته أمام نيجيريا بنتيجة (2-1)، وتعادله في مباراتين أمام أوغندا وتونس بالنتيجة ذاتها (1-1).

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة المغرب وتنزانيا مع المتأهل من مباراة جنوب إفريقيا والكاميرون، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

منتخب المغرب المغرب تنزانيا كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا المغرب ضد تنزانيا

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

توفيق عكاشة يتنبأ بأحدث فنزويلا والتدخل الامريكي من 7 سنين فاتت

وكيل الأزهر ينعى رئيس معاهد وجامعات دار السلام كونتور بإندونيسيا

وكيل الأزهر ينعى رئيس معاهد وجامعات دار السلام كونتور بإندونيسيا

