قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026
الظهور الأول لـ «بنتايك» بعد أزمة فسخ تعاقده مع الزمالك .. فيديو خاص
أحمد موسى: إحنا بلد قوية جدًا والعفي محدش ياكل لقمته.. وترامب يُهدّد: مستعدون لتنفيذ هجمة ثانية على فنزويل.. والأرصاد تحذرا | أخبار التوك شو
مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم.. والمغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا
شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية ... التعليم تعلن التفاصيل الرسمية
وفاة السيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
إصابة عاملين انهارت عليهما كتلة صخرية أثناء عملهما بصحراء قنا
إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالنقب.. واقتحامات بالضفة الغربية
«ستارلينك» : توفير خدمة الإنترنت مجاناً لفنزويلا حتى 3 فبراير
مؤرخ أرجنتيني: ترامب يُسيطر الآن على فنزويلا والنفط صار ملكًا لهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الظهور الأول لـ «بنتايك» بعد أزمة فسخ تعاقده مع الزمالك .. فيديو خاص

بنتايك
بنتايك
علا محمد

عرض برنامج "الكابتن" المذاع على قناة DMC من تقديم الصقر أحمد حسن، لقطات من الظهور الأول للمغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر لنادي الزمالك عقب أزمته الأخيرة مع الأبيض خلال الفترة الماضية.

وعاد بنتايج إلى القاهرة، يوم الخميس، عقب انتهاء إجازة شهر العسل التي قضاها في تايلاند، تمهيدًا لعقد جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء للتفاوض حول مستحقاته المالية المتأخرة، وذلك بعد قراره بفسخ التعاقد من طرف واحد.

وعرض البرنامج فيديو مصور لـ بنتايك رفقة الصقر أحمد حسن خلال مباراة لـ "بادل تنس" في أحد الملاعب بالقاهرة، في وجود سيد معوض، نجم الأهلي السابق وعدد من الأصدقاء.

ويعد هذا الفيديو الظهور الأول لـ بنتايك بعد انتهاء إجازة شهر العسل، حيث يستعد اللاعب للجلوس مع مسؤولي الزمالك لإيجاد حل لأزمته الأخيرة بعد تأخر مستحقاته.

وينتظر مسؤولو الزمالك عقد جلسة مع اللاعب بإدارة النادي ووكيل أعماله، من أجل بحث سبل حل الأزمة الحالية، فى ظل تمسك إدارة الزمالك بأن بنتايج لا يزال لاعبًا ضمن صفوف الفريق، بينما يتمسك اللاعب بحقه في فسخ التعاقد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

برنامج الكابتن قناة DMC الصقر أحمد حسن للمغربي محمود بنتايك بنتايك الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

الدولار

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

حالة الطقس

موجة برد جديدة تضرب البلاد.. مفاجأة في حالة الطقس غدًا

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

صورة سابقة تجمع وكيل الأزهر والراحل

وكيل الأزهر ينعى رئيس معاهد وجامعات دار السلام كونتور بإندونيسيا

وكيل الأزهر

وكيل الأزهر ينعى رئيس معاهد وجامعات دار السلام كونتور بإندونيسيا

دار الإفتاء

هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها على روح والدها؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد