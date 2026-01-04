الظهور الأول لـ «بنتايك» بعد أزمة فسخ تعاقده مع الزمالك .. فيديو خاص

عرض برنامج "الكابتن" المذاع على قناة DMC من تقديم الصقر أحمد حسن، لقطات من الظهور الأول للمغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر لنادي الزمالك عقب أزمته الأخيرة مع الأبيض خلال الفترة الماضية.

وعاد بنتايج إلى القاهرة، يوم الخميس، عقب انتهاء إجازة شهر العسل التي قضاها في تايلاند، تمهيدًا لعقد جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء للتفاوض حول مستحقاته المالية المتأخرة، وذلك بعد قراره بفسخ التعاقد من طرف واحد.

وعرض البرنامج فيديو مصور لـ بنتايك رفقة الصقر أحمد حسن خلال مباراة لـ "بادل تنس" في أحد الملاعب بالقاهرة، في وجود سيد معوض، نجم الأهلي السابق وعدد من الأصدقاء.

ويعد هذا الفيديو الظهور الأول لـ بنتايك بعد انتهاء إجازة شهر العسل، حيث يستعد اللاعب للجلوس مع مسؤولي الزمالك لإيجاد حل لأزمته الأخيرة بعد تأخر مستحقاته.

وينتظر مسؤولو الزمالك عقد جلسة مع اللاعب بإدارة النادي ووكيل أعماله، من أجل بحث سبل حل الأزمة الحالية، فى ظل تمسك إدارة الزمالك بأن بنتايج لا يزال لاعبًا ضمن صفوف الفريق، بينما يتمسك اللاعب بحقه في فسخ التعاقد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.