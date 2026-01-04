الزمالك يدرس بيع لاعبيه المحليين .. تعرّف على الاستثناء الوحيد

كشف الإعلامي جمال الغندور عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي لا تمانع في رحيل أي لاعب محلي عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، حال وصول عرض مناسب، سواء على المستوى الفني أو المالي، مؤكدًا أن باب البيع داخل مصر مفتوح أمام جميع اللاعبين دون استثناء.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو حسام عبد المجيد، حيث ترفض إدارة الزمالك فكرة بيعه لأي نادٍ داخل الدوري المصري، في ظل تمسك الجهاز الفني باستمراره، على أن يكون رحيله المحتمل قاصرًا على العروض الخارجية فقط، حال تلقي عرض احتراف مناسب يليق باللاعب والنادي.

في سياق آخر، فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 25 - 21

الشوط الثاني: 25 - 20

الشوط الثالث: 25 - 21

وشهدت المباراة غياب شريف الشرقاوي وياسين محمد بسبب الإصابة، حيث يعاني شريف الشرقاوي من جُزع في أوتار اليد، بينما يعاني ياسين محمد من إصابة عضلية.