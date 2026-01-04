مع اقتراب المهلة القانونية .. الزمالك يحاول صرف مستحقات الرباعي الأهم

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن هناك محاولات من مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير سيولة مالية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن تحرك الإدارة جاء لصرف جزء من مستحقات الرباعي شيكوبانزا وخوان بيزيرا وآدم كايد وعدي الدباغ خوفا من فسخ تعاقدهم من النادي في ظل اقتراب المهلة القانونية والخاصة بصرف الراتب.

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بناديالزمالك، على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 - 0 ، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 25 - 21

الشوط الثاني: 25 - 20

الشوط الثالث: 25 - 21

وشهدت المباراة غياب شريف الشرقاوي وياسين محمد بسبب الإصابة، حيث يعاني شريف الشرقاوي من الإصابة بجزع في أوتار اليد، بينما يعاني ياسين محمد من إصابة عضلية.