نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع " مجلس السلام " بشأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني، تعكس بوضوح ثبات الموقف المصري الذي لم يتغير عبر العقود، والقائم على مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وأوضح فرحات أن هذه التصريحات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتصاعد التوترات، لتعكس بوضوح الدور المصري التاريخي والمحوري باعتبارها الركيزة الأساسية للاستقرار في المنطقة، والداعم الأول لكل المسارات السياسية التي تستهدف إنهاء الصراع على أسس عادلة ومستدامة، بعيدا عن أي حلول مؤقتة أو إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص السلام.

وأشار إلى أن تأكيد الدولة المصرية على دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، يعكس التزاما استراتيجيا نابعا من رؤية سياسية راسخة، تدرك أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة تنصف الشعب الفلسطيني وتعيد إليه حقوقه التاريخية المشروعة، وهو موقف يحظى بتقدير واحترام واسع على المستويين الإقليمي والدولي.

و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشاركة مصر الفاعلة في الاجتماعات الدولية، ومنها اجتماعات مجلس السلام، تمثل امتدادا لدورها الدبلوماسي المؤثر، حيث تحرص القاهرة على نقل رؤية متوازنة تعكس مصالح شعوب المنطقة وتسعى إلى بناء توافق دولي حقيقي يدعم جهود التسوية السياسية مؤكدا أن هذا الحضور المصري يوضح ثقل الدولة المصرية ومكانتها الدولية، وقدرتها على التأثير في صياغة مسارات الحلول السياسية، باعتبارها طرفا موثوقا يتمتع بالمصداقية والخبرة التاريخية في إدارة ملفات السلام.

وشدد فرحات على أن التحركات المصرية، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي، تعكس استراتيجية شاملة تستهدف حماية الأمن القومي العربي، ومنع تصفية القضية الفلسطينية أو تجاوز حقوق شعبها، مشددا على أن مصر ستظل في مقدمة الدول التي تدافع عن العدالة والسلام، وتعمل بكل قوة على دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع، وإرساء أسس الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة وسيظل الموقف المصري نموذجا للدولة التي تتحرك وفق ثوابت وطنية وقومية واضحة، وتوازن بين مسؤولياتها الإقليمية ومصالحها الاستراتيجية، بما يعزز من مكانتها كقوة استقرار وصوت عقلاني يدعم السلام العادل والشامل.