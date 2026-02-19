برلماني : تصريحات رئيس الوزراء تجدد دعم مصر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس السلام، تؤكد دعم مصر الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعكس ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأضاف «مظلوم»، أن تأكيد مصر على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية يعكس التزامًا تاريخيًا واضحًا، ويجسد رؤية مصرية قائمة على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ورفض أي إجراءات أحادية الجانب يمثل خطوة مهمة نحو استقرار المنطقة، مؤكداً استمرار مصر في دعم كل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.