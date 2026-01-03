طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن المدرب طارق مصطفي وتدريبه للقلعة البيضاء.

طارق مصطفى

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر".

حامد حمدان

وفي إطار خطة إدارة نادي بيراميدز في دعم الفريق بأفضل العناصر استعدادا للمرحلة المقبلة من المباريات الهامة في كافة البطولات.

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع الدولي الفلسطيني حامد حمدان قادما من صفوف نادي بتروجت ليدعم صفوف الفريق في خط الوسط.

ويبلغ حامد حمدان من العمر 25 عاما وبدأ مشواره في نادي غزة، قبل أن ينتقل إلى نادي بيراميدز ومنه إلى الإنتاج الحربي ثم الجزيرة والمجد وأخيرا بتروجت قبل الانضمام لنادي بيراميدز.

وسبق لحامد حمدان أن لعب 9 مباريات دولية بقميص المنتخب الفلسطيني وسجل هدفا واحدا.