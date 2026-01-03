قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

زلزال في بيراميدز.. عبدالرحمن مجدي يطرق باب الرحيل وأوباما يفجر مفاجأة

منتصر الرفاعي

مع فتح باب الانتقالات الشتوية بدأت ملامح التغييرات تتضح داخل أروقة نادي بيراميدز في ظل تحركات مكثفة لإعادة ترتيب صفوف الفريق وحسم ملفات عدد من اللاعبين الذين خرجوا من الحسابات الفنية. 

وبين عروض خارجية ورغبات في خوض تجارب جديدة يبرز اسم عبد الرحمن مجدي على رأس الأسماء المرشحة للرحيل وسط اهتمام مغربي متزايد إلى جانب أسماء أخرى قد تشهد تغييرات خلال الأيام المقبلة.

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن تطورات جديدة تتعلق بمستقبل الجناح عبد الرحمن مجدي، في ظل تلقيه عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري المغربي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن إدارة النادي السماوي لا تمانع في رحيل اللاعب خلال شهر يناير خاصة بعد خروجه من الحسابات الأساسية للجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.

صراع مغربي لضم عبد الرحمن مجدي

وأوضح المصدر أن وكيل أعمال عبد الرحمن مجدي يستعد لتقديم عرض رسمي لإدارة بيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المنافسة تنحصر حاليًا بين ناديي أولمبيك آسفي والمغرب الفاسي للفوز بخدمات اللاعب.

ومن المنتظر أن تدرس إدارة بيراميدز العرض من الناحية المالية والفنية فور وصوله لحسم القرار النهائي سواء بالبيع النهائي أو الإعارة بما يحقق مصلحة النادي ويحفظ حقوقه.

ويعد عبد الرحمن مجدي أحد الأسماء المطروحة بقوة على قائمة الراحلين عن بيراميدز خاصة في ظل عدم مشاركته بشكل منتظم مع الفريق خلال الفترة الماضية وهو ما فتح الباب أمام فكرة خروجه لخوض تجربة جديدة.

وأكد مصدر بالنادي أن الإدارة منفتحة على مناقشة جميع العروض المقدمة للاعب تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب قبل غلق باب القيد الشتوي.

بيراميدز يعيد ترتيب أوراقه قبل الميركاتو

وتواصل إدارة بيراميدز دراسة عدد من الملفات الخاصة بلاعبي الفريق مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية في إطار خطة شاملة لإعادة ترتيب الصفوف سواء من خلال تدعيمات جديدة أو إتاحة الفرصة لبعض اللاعبين للرحيل واكتساب خبرات جديدة.

يوسف أوباما يبحث عن تحدي جديد

ويأتي يوسف أوباما على رأس قائمة المرشحين للرحيل، بعدما أبدى رغبته في خوض تجربة جديدة خارج أسوار النادي السماوي بحثا عن فرصة للمشاركة الأساسية بشكل منتظم.

وكشف مصدر داخل بيراميدز أن عددا من أندية الدوري الممتاز أبدت اهتمامها بالتعاقد مع أوباما نظرا لإمكاناته الفنية الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق.

وأوضح المصدر أن إدارة بيراميدز لا تفضل التفريط في خدمات اللاعب لكنها تحترم رغبته في حال إصراره على الرحيل مؤكدة أنها لن تقف عائقًا أمام مستقبله، بشرط أن يتم ذلك بما يحفظ حقوق النادي ماديًا وفنيًا.

أسماء أخرى مرشحة للرحيل عن بيراميدز

وضمت قائمة المرشحين لمغادرة بيراميدز أيضًا كلًا من طارق علاء وعبد الرحمن جودة في ظل عدم حصولهما على فرص مشاركة كافية ووجود اتجاه داخل النادي لإعارة أو بيع بعض العناصر لمنحهم فرصة اللعب بشكل أكبر.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم عدد من هذه الملفات مع اتضاح الرؤية الفنية للجهاز الفني واقتراب فتح باب القيد الشتوي بشكل رسمي تمهيدًا لإجراء التعديلات اللازمة على قائمة الفريق

نادي بيراميدز عبد الرحمن مجدي يوسف أوباما طارق علاء عبد الرحمن جودة

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
