5 عوامل تمنح بيراميدز الأفضلية فى 2026 بعد الموسم الاستثنائى .. تعاقدات مميزة .. والبحث فى الكنوز الافريقية الأبرز

مع إسدال الستار على عام 2025 لم يعد نادي بيراميدز مجرد منافس محلي أو قاري بل تحوّل إلى قوة كروية متكاملة تمتلك مشروعًا واضح المعالم انعكست نتائجه في حصد ألقاب كبرى وترسيخ اسم النادي بين كبار القارة الإفريقية.

ومع بداية عام 2026 تبدو مؤشرات الأفضلية واضحة ليس فقط بما تحقق من بطولات ولكن بطريقة العمل التي قد تمنح الفريق تفوقًا مستدامًا خلال المرحلة المقبلة.

التحرك في صمت.. سلاح بيراميدز الأهم

أحد أبرز عوامل قوة بيراميدز يتمثل في أسلوبه الهادئ داخل سوق الانتقالات.. وبات النادي يتحرك في سرية تامة بعيدًا عن الضجيج الإعلامي والمزايدات وهو ما ظهر بوضوح في إتمام صفقات مؤثرة دون تسريبات مسبقة على غرار صفقة حامد حمدان.

هذا النهج يمنح الإدارة مرونة أكبر في التفاوض ويجنبها الدخول في صراعات مفتوحة مع المنافسين فضلًا عن الحفاظ على استقرار الفريق وعدم تشتيت اللاعبين الحاليين.

قوة شرائية مدروسة لا تهدر الموارد

يمتلك بيراميدز قوة مالية واضحة لكنه في الوقت ذاته لا يعتمد على الإنفاق العشوائي.

ويكمن الفارق الحقيقي في كيفية توظيف هذه الإمكانات حيث يسعى النادي لإبرام صفقات تحقق الإضافة الفنية مقابل قيمة عادلة دون الدخول في مغالاة غير مبررة.

الهدوء فى أوضة اللبس

كما يحرص بيراميدز على تقديم مقابل مادي مناسب للاعبين سواء من حيث الرواتب أو الحوافز ما يخلق حالة من الرضا والاستقرار داخل غرفة الملابس ويُسهم في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

إدارة تعاقدات بخبرة عمرو بسيوني

لعبت إدارة التعاقدات في بيراميدز برئاسة عمرو بسيوني دورًا محوريًا في بناء الفريق الحالي حيث يتم العمل وفق رؤية واضحة تعتمد على دراسة احتياجات الفريق بدقة وتحليل السوق واختيار اللاعبين القادرين على التأقلم سريعًا مع متطلبات المنافسة المحلية والقارية.

هذا التنظيم انعكس على جودة الصفقات التي أبرمها النادي في السنوات الأخيرة وأسهم في بناء فريق متوازن يجمع بين الخبرة والطموح.

البوابة الإفريقية.. كنز غير مستغل

ضمن خطط بيراميدز المستقبلية يبرز التوجه نحو السوق الإفريقية كعامل مهم في صناعة الأفضلية خلال 2026.

ويركز النادي على البحث عن لاعبين أفارقة مميزين بإمكانات فنية عالية مقابل مبالغ مالية ليست ضخمة على غرار ما تفعله كبرى الأندية في القارة مثلما حدث فى صفقات بلاتي توريه والكونغولي فيستون ماييلي الذى توج بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا .

هذا التوجه لا يوفر حلولًا فنية فقط بل يفتح المجال لتحقيق مكاسب مستقبلية على مستوى إعادة البيع أو تعزيز القيمة التسويقية للفريق.

إنجازات 2025 تمهد لطموحات أكبر

النجاحات التي حققها بيراميدز في 2025 بداية من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرورًا بالسوبر الإفريقي ووصولًا إلى الإنجازات الدولية لم تكن وليدة الصدفة بل نتيجة مباشرة للاستقرار الفني والإداري تحت قيادة المهندس ممدوح عيد.

هذا الاستقرار إلى جانب الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق يمنح بيراميدز انطلاقة قوية نحو 2026 مع طموحات واضحة لمواصلة المنافسة على جميع البطولات.

أفضلية حقيقية قبل البداية

بفضل التخطيط الهادئ والإدارة المحترفة والقدرة المالية المدروسة والنجاحات المتراكمة يدخل بيراميدز عام 2026 وهو في موقع متقدم مقارنة بمنافسيه.

الأفضلية لا تعني ضمان البطولات لكنها تمنح الفريق قاعدة صلبة للانطلاق وتجعل مشروعه واحدًا من أكثر المشاريع الكروية استقرارًا وطموحًا في الكرة المصرية والإفريقية.