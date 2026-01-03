قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
أول تصريح من وزير الدفاع الفنزويلي بعد الهجوم الأمريكي ضد كاركاس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 عوامل تمنح بيراميدز الأفضلية فى 2026 بعد الموسم الاستثنائى .. تعاقدات مميزة .. والبحث فى الكنوز الافريقية الأبرز

بيراميدز
بيراميدز

مع إسدال الستار على عام 2025 لم يعد نادي بيراميدز مجرد منافس محلي أو قاري بل تحوّل إلى قوة كروية متكاملة تمتلك مشروعًا واضح المعالم انعكست نتائجه في حصد ألقاب كبرى وترسيخ اسم النادي بين كبار القارة الإفريقية.

ومع بداية عام 2026 تبدو مؤشرات الأفضلية واضحة ليس فقط بما تحقق من بطولات ولكن بطريقة العمل التي قد تمنح الفريق تفوقًا مستدامًا خلال المرحلة المقبلة.

التحرك في صمت.. سلاح بيراميدز الأهم

أحد أبرز عوامل قوة بيراميدز يتمثل في أسلوبه الهادئ داخل سوق الانتقالات.. وبات النادي يتحرك في سرية تامة بعيدًا عن الضجيج الإعلامي والمزايدات وهو ما ظهر بوضوح في إتمام صفقات مؤثرة دون تسريبات مسبقة على غرار صفقة حامد حمدان.

هذا النهج يمنح الإدارة مرونة أكبر في التفاوض ويجنبها الدخول في صراعات مفتوحة مع المنافسين فضلًا عن الحفاظ على استقرار الفريق وعدم تشتيت اللاعبين الحاليين.

قوة شرائية مدروسة لا تهدر الموارد

يمتلك بيراميدز قوة مالية واضحة لكنه في الوقت ذاته لا يعتمد على الإنفاق العشوائي.

ويكمن الفارق الحقيقي في كيفية توظيف هذه الإمكانات حيث يسعى النادي لإبرام صفقات تحقق الإضافة الفنية مقابل قيمة عادلة دون الدخول في مغالاة غير مبررة.

الهدوء فى أوضة اللبس

كما يحرص بيراميدز على تقديم مقابل مادي مناسب للاعبين سواء من حيث الرواتب أو الحوافز ما يخلق حالة من الرضا والاستقرار داخل غرفة الملابس ويُسهم في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

إدارة تعاقدات بخبرة عمرو بسيوني

لعبت إدارة التعاقدات في بيراميدز برئاسة عمرو بسيوني دورًا محوريًا في بناء الفريق الحالي حيث يتم العمل وفق رؤية واضحة تعتمد على دراسة احتياجات الفريق بدقة وتحليل السوق واختيار اللاعبين القادرين على التأقلم سريعًا مع متطلبات المنافسة المحلية والقارية.

هذا التنظيم انعكس على جودة الصفقات التي أبرمها النادي في السنوات الأخيرة وأسهم في بناء فريق متوازن يجمع بين الخبرة والطموح.

البوابة الإفريقية.. كنز غير مستغل

ضمن خطط بيراميدز المستقبلية يبرز التوجه نحو السوق الإفريقية كعامل مهم في صناعة الأفضلية خلال 2026.

ويركز النادي على البحث عن لاعبين أفارقة مميزين بإمكانات فنية عالية مقابل مبالغ مالية ليست ضخمة على غرار ما تفعله كبرى الأندية في القارة مثلما حدث فى صفقات بلاتي توريه والكونغولي فيستون ماييلي الذى توج بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا .

هذا التوجه لا يوفر حلولًا فنية فقط بل يفتح المجال لتحقيق مكاسب مستقبلية على مستوى إعادة البيع أو تعزيز القيمة التسويقية للفريق.

إنجازات 2025 تمهد لطموحات أكبر

النجاحات التي حققها بيراميدز في 2025 بداية من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرورًا بالسوبر الإفريقي ووصولًا إلى الإنجازات الدولية لم تكن وليدة الصدفة بل نتيجة مباشرة للاستقرار الفني والإداري تحت قيادة المهندس ممدوح عيد.

هذا الاستقرار إلى جانب الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق يمنح بيراميدز انطلاقة قوية نحو 2026 مع طموحات واضحة لمواصلة المنافسة على جميع البطولات.

أفضلية حقيقية قبل البداية

بفضل التخطيط الهادئ والإدارة المحترفة والقدرة المالية المدروسة والنجاحات المتراكمة يدخل بيراميدز عام 2026 وهو في موقع متقدم مقارنة بمنافسيه.

الأفضلية لا تعني ضمان البطولات لكنها تمنح الفريق قاعدة صلبة للانطلاق وتجعل مشروعه واحدًا من أكثر المشاريع الكروية استقرارًا وطموحًا في الكرة المصرية والإفريقية.

بيراميدز القارة الإفريقية عمرو بسيوني ماييلي بلاتي توريه إفريقيا أفضل لاعب فى إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

خلاف على الأجرة.. قائد توك توك يتعدى على شخص بعصا خشبية بأسيوط

خلاف على الأجرة.. قائد توك توك يتعدى على شخص بعصا خشبية بأسيوط

برشلونة

برشلونة في ضيافة إسبانيول اليوم السبت بالدوري الإسباني

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 256 مخالفه مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

بالصور

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد