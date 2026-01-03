قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف يفكر الأهلي لتأمين دفاعاته فى يناير .. هادي يشعل الصراع مع بيراميدز .. والجزار هدف أساسى.. و اعلان قائمة الراحلين

الجهاز الفنى لفريق الأهلي
الجهاز الفنى لفريق الأهلي

كثف النادي الأهلي نحركاته في سوق الانتقالات واضعًا ملف تدعيم الخط الخلفي على رأس أولوياته في ظل القناعة داخل الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب بضرورة إعادة بناء الدفاع فى ظل الاخطاء الدفاعية التى عانى منها الفريق فى الفترات الأخيرة ومع اقتراب رحيل أكثر من اسم تحركت إدارة القلعة الحمراء نحو عدد من المدافعين البارزين في الدوري المصري لتشتعل المنافسة مع أندية أخرى على الصفقات المرتقبة.

هادي رياض.. الهدف الأبرز وصراع مع بيراميدز

يُعد هادي رياض مدافع بتروجت الاسم الأبرز على طاولة الأهلي خلال الفترة الحالية .. ولفت اللاعب الأنظار بأدائه القوي هذا الموسم سواء من حيث الصلابة الدفاعية أو قدرته على بناء اللعب من الخلف ما جعله هدفًا مباشرًا لتدعيم دفاع الفريق الأحمر.

غير أن الصفقة لن تكون سهلة في ظل دخول نادي بيراميدز على خط المفاوضات حيث يسعى الفريق السماوي بدوره لتدعيم خط دفاعه بعناصر محلية مميزة ما ينذر بصراع قوي قد يُحسم بعامل العرض المالي أو رغبة اللاعب نفسه.

الجزار تحت المراقبة

لم يكتفِ النادي الأهلي بمتابعة اسم واحد بل وسّع دائرة اختياراته ليضع محمود الجزار مدافع البنك الأهلي ضمن قائمة المرشحين بقوة .. وقدم الجزار مستويات مستقرة في الدوري ويُنظر إليه كخيار مناسب قادر على التأقلم سريعًا مع متطلبات اللعب في نادٍ بحجم الأهلي.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الاهتمام لم يتوقف عند محمود الجزار فقط بل امتد ليشمل زميله في الفريق عمرو الجزار في إطار سعي الأهلي لتأمين أكثر من خيار دفاعي تحسبًا لفشل بعض المفاوضات أو تعقّدها.

خالد صبحي.. خيار جاهز من المصري

من بين الأسماء المطروحة أيضًا يأتي خالد صبحي مدافع النادي المصري الذي يمتلك خبرة جيدة في الدوري الممتاز وسبق له الظهور بمستوى مميز في أكثر من موسم. 

ويرى الأهلي في صبحي خيارًا جاهزًا يمكن الاعتماد عليه دون الحاجة لفترة طويلة من التأقلم خاصة في ظل ضغط البطولات المحلية والقارية بعد انضمامه الى منتخب مصر فى بطولة الامم الافريقية المقامة حاليا فى المغرب .

رحيل منتظر يعيد تشكيل الدفاع

تحركات الأهلي المكثفة في ملف المدافعين تأتي بالتوازي مع الاستقرار داخل النادي على رحيل الثنائي مصطفى العش والمغربي أشرف داري.

ويعكس القرار رغبة الإدارة في إجراء إحلال وتجديد حقيقي في الخط الخلفي والاعتماد على عناصر أكثر جاهزية تتماشى مع فكر الجهاز الفني الجديد.

رحيل داري على وجه الخصوص يُمثل مساحة مالية وفنية يمكن استغلالها في إبرام صفقات محلية قوية خاصة في ظل تفضيل الأهلي مؤخرًا تدعيم بعض المراكز بعناصر من الدوري المصري ومن أجل ترك مكان فى قائمة اللاعبين الأجانب .

سباق مفتوح وحسم مرتقب

الأيام المقبلة ستكون حاسمة في ملف مدافعي الأهلي مع استمرار المفاوضات وتداخل المصالح بين الأندية.

ويبقى الصراع مع بيراميدز على هادي رياض أبرز معارك الميركاتو المحلية حتى الآن في انتظار ما ستسفر عنه التحركات الرسمية والاتفاقات النهائية.

في النهاية يبدو واضحًا أن الأهلي يستهدف إعادة بناء دفاعه بشكل شامل في خطوة تعكس رغبته في الحفاظ على الهيمنة المحلية والعودة بقوة إلى المنافسة القارية مستندًا إلى مزيج من التخطيط المبكر والاختيارات المدروسة.

