سمير عثمان يرفض الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام

قال الحكم الدولي السابق ، سمير عثمان ، إنه ضد تجربة الاستعانة بخبير أجنبي ، لأن التجربة لم تثبت نجاحها حتى الأن رغم مرور عدة سنوات والأستعانة بأكثر من جنسيات مختلفة.

وتابع سمير عثمان نور الدين خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" : تجربة الخبير الأجنبي أراها "إختراع" طرحه البعض

وشدد سمير عثمان على أن تجربة إبراهيم نور الدين كانت ناجحة رغم قصرها ، لأنه خاض التجربة بحماس شديد وأقام عدة معسكرات وكان لديه طموحات كبيرة لكن الوقت لم يسعفه.

وواصل : أوسكار رئيس لجنة الحكام بإتحاد المصري المصري لم ينجح في اختبار القائمة الدولية فقد استبعد محمود البنا وأحمد الغندور من القائمة دون أسباب مُقنعة ، موضحاً أن أوسكار استبعد حكاماً قديرين من القائمة الدولية دون اسباب منطقية.

