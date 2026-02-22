لتأهله لنهائيات شنغهاي.. رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم فريق CoreX بكلية الهندسة

كرَّم الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق “CoreX” بكلية الهندسة، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة IEEE CASS الدولية لتصميم الدوائر والأنظمة الذكية، وتأهله رسميًا لتمثيل مصر في النهائيات العالمية المقرر إقامتها بمدينة شنغهاي عام 2026.

وخلال التكريم، أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المتميز، مؤكدًا أن ما حققه طلاب كلية الهندسة يعكس المستوى العلمي والبحثي المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة، ويبرهن على قدرتها على إعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار والبحث العلمي، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة على الإبداع، مشيرًا إلى أن تأهل فريق من الجامعة إلى نهائيات عالمية يؤكد أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التميز والريادة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتحول الرقمي.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، أن هذا الإنجاز ثمرة عمل جماعي متميز ودعم أكاديمي متواصل من أعضاء هيئة التدريس، مشيدًا بقدرة الطلاب على تقديم حلول هندسية متقدمة لمشكلات صناعية حقيقية، تجمع بين الابتكار التقني والتطبيق العملي.

جدير بالذكر أن فريق “CoreX” قد حصد المركز الأول بعد منافسة قوية بين عدد من الجامعات المصرية، حيث قدم مشروعًا مبتكرًا يجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تمثل في تصميم منصة ذكية متكاملة لإدارة الروبوتات الصناعية وتأمين المصانع ضد التهديدات والهجمات السيبرانية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وأمان الأنظمة الصناعية الذكية ودعم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وضم فريق “CoreX” الطلاب: خالد متولي، عمرو علي، أحمد عبدالمنعم، علي خميس، محمد محمود، مصطفى أحمد، آلاء سعد، أمنية محمد، إسراء عبدالمحسن، دنيا محمد، وهاجر أيمن، وذلك تحت إشراف الدكتورة هبة محمد جمال الدين، التي كان لها دور بارز في توجيه ودعم الفريق طوال مراحل إعداد المشروع.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على ريادة جامعة كفر الشيخ في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واستمرارها في دعم طلابها للمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، بما يعزز مكانتها بين الجامعات المصرية والإقليمية.