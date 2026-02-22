أسيوط: بدء صرف سلع تموينية إضافية للمستحقين بقيمة تصل لـ400 جنيه لمدة شهرين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بدء صرف السلع الإضافية على بطاقات التموين لمدة شهرين بقيمة تصل إلى 400 جنيه للمستحقين داخل محافظة أسيوط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية.

أكدت المديرية انتظام عمليات الصرف وتوافر السلع بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع متابعة مستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون معوقات.

أشارت المديرية في بيان لها ان السلع والأسعار المقررة ضمن المنحة:سكر: 28 جنيهًا للكيلو.

زيت خليط: 800 مل بـ54 جنيهًا – 700 مل بـ48 جنيهًا

مكرونة 350 جم: 8.5 جنيه.

شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات.

جبن أبيض تترا باك: 80 جم بـ5 جنيهات – 125 جم بـ7 جنيهات – 250 جم بـ14 جنيهًا.

خل أبيض 900 مل: 12 جنيهًا.

ملح طعام 300 جم: 1.5 جنيه.

حلاوة طحينية بار 40 جم: 4 جنيهات.

مربى 350 جم: 20 جنيهًا.

مسحوق غسيل 60 جم: 4.5 جنيه.

بسكويت سادة 40 جم: 1.5 جنيه.

بسكويت تمور 80 جم: 3.75 جنيه.



ودعت المديرية المواطنين للالتزام بمواعيد الصرف، والتواصل مع الإدارات التموينية حال وجود شكاوى، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وضمان جودة السلع.