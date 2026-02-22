قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم نور الدين يطالب بتكاتف رابطة الأندية مع اتحاد الكرة لإنهاء أزمات التحكيم
مسئول إيراني: محادثات غير مباشرة مع واشنطن في مارس للوصول لاتفاق مؤقت
رئيس جامعة القاهرة يعلن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة وسام نصر عميدًا لكلية الإعلام
حسام موافي يحذر: غياب العرق قد يكون جرس إنذار.. ولا علاج من شاشة التلفزيون
الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغري بالقاهرة 11 درجة
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
أسيوط: بدء صرف سلع تموينية إضافية للمستحقين بقيمة تصل لـ400 جنيه لمدة شهرين

إيهاب عمر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بدء صرف السلع الإضافية على بطاقات التموين لمدة شهرين بقيمة تصل إلى 400 جنيه للمستحقين داخل محافظة أسيوط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية.

أكدت المديرية انتظام عمليات الصرف وتوافر السلع بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع متابعة مستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون معوقات.

أشارت المديرية في بيان لها ان السلع والأسعار المقررة ضمن المنحة:سكر: 28 جنيهًا للكيلو.

زيت خليط: 800 مل بـ54 جنيهًا – 700 مل بـ48 جنيهًا
مكرونة 350 جم: 8.5 جنيه.
شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات.
جبن أبيض تترا باك: 80 جم بـ5 جنيهات – 125 جم بـ7 جنيهات – 250 جم بـ14 جنيهًا.
خل أبيض 900 مل: 12 جنيهًا.
ملح طعام 300 جم: 1.5 جنيه.
حلاوة طحينية بار 40 جم: 4 جنيهات.
مربى 350 جم: 20 جنيهًا.
مسحوق غسيل 60 جم: 4.5 جنيه.
بسكويت سادة 40 جم: 1.5 جنيه.
بسكويت تمور 80 جم: 3.75 جنيه.
 

ودعت المديرية المواطنين للالتزام بمواعيد الصرف، والتواصل مع الإدارات التموينية حال وجود شكاوى، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وضمان جودة السلع.

