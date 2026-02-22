رئيس جامعة أسيوط يفتتح ساحة رمضانية بإبداعات يدوية وتراث بكلية الآداب

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، اليوم، الساحة الرمضانية المقامة بحرم كلية الآداب، تحت إشراف الدكتور مجدي علوان عميد الكلية، وتنفيذ إدارة رعاية الطلاب، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو رحاب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و علاء عمران مدير إدارة رعاية الطلاب، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الكلية.

وتتضمن الساحة حزمة متنوعة من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية التي تستمر طوال أيام شهر رمضان المبارك، في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز روح المشاركة والإبداع داخل المجتمع الجامعي.

واستهل رئيس جامعة أسيوط جولته بتفقد الأركان الفنية التي ضمت إبداعات يدوية وتراثية متميزة أعدّها طلاب الكلية بأنفسهم، شملت فوانيس رمضانية تقليدية ومشغولات فنية مستوحاة من التراث العربي الأصيل، بما يعكس روح الشهر الكريم وينشر أجواء البهجة والطابع الروحاني داخل أروقة الكلية.

وأكد الدكتور المنشاوي أن الساحة الرمضانية تعكس روح الإبداع والانتماء لدى طلاب كلية الآداب، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تمثل جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية وتسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، ومشيدًا بجهود إدارة الكلية في دعم المواهب الطلابية وتهيئة بيئة محفزة للإبداع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي علوان أن الساحة الرمضانية تم تصميمها بالكامل بمشاركة طلابية، حيث عمل الطلاب على تصنيع الفوانيس والزخارف التراثية يدويًا على مدار الأسابيع الماضية، في تجربة إبداعية متكاملة أتاحت لهم تنمية مهاراتهم الفنية وتعزيز روح العمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

وأضاف أن هذه الفعالية تسعى بالأساس إلى ترسيخ قيم الانتماء والتعاون بين طلاب الكلية، وخلق بيئة جامعية محفزة تجمع بين الروحانية والفن والإبداع، وتُسهم في إحياء مظاهر رمضان الأصيلة داخل الحرم الجامعي بروح شبابية مبتكرة.

وثمّن عميد الكلية الدعم المتواصل من إدارة الجامعة للأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن دعم رئيس الجامعة المستمر يشكل دافعًا رئيسيًا لتنفيذ مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز انتمائهم لجامعتهم.