حسام موافي : الصيام مدرسة حياة في تهذيب النفس وضبط المشاعر

قال حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني إن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب لمدة 30 يومًا، بل هو مدرسة تربوية متكاملة تمتد آثارها إلى ما بعد شهر رمضان، لتصنع إنسانًا أكثر اتزانًا ونضجًا في سلوكه وتصرفاته.

دورة تدريبية مكثفة

وأوضح خلال تقديمه برنامج رب زدني علما على قناة صدى البلد، أن السؤال الحقيقي ليس: كم يومًا صمنا؟؛ بل: ماذا تعلمنا من الصيام؟ مشددًا على أن هذه العبادة تمثل دورة تدريبية مكثفة على تهذيب النفس، والسيطرة على الشهوات، وضبط الانفعالات، وليست مجرد عبادة موسمية تنتهي بانقضاء الشهر الكريم.

التزم الإنسان الصمت

وأشار إلى أن من أبرز الدروس التي يمنحها الصيام للإنسان، القدرة على التحكم في الغضب.

بيّن من منظور طبي أن الانفعال يؤدي إلى إفراز هرمونات تؤثر على توازن الجسم، لكن إذا التزم الإنسان الصمت أو الهدوء لدقيقتين فقط، فإن تأثير هذه الهرمونات يبدأ في التراجع، ويستعيد الإنسان هدوءه واتزانه.

الصيام في العلاقات الإنسانية

كما تطرق إلى أهمية تطبيق قيم الصيام في العلاقات الإنسانية، لا سيما في الحياة الزوجية، مستشهدًا بالقاعدة القرآنية: "ولا تنسوا الفضل بينكم"، موضحًا أن العدل يعني أن يحصل كل طرف على حقه ويؤدي ما عليه من واجبات، أما الفضل فهو الارتقاء فوق الحسابات الدقيقة، بالتسامح والتغاضي عن الصغائر حفاظًا على المودة والرحمة.