قد يكون نفسيا.. حسام موافي يكشف مفاجأة عن أسباب فقدان الوزن مع شهية طبيعية

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن نقص الوزن مع وجود شهية طبيعية ليس “عرضًا” بالمعنى البسيط، بل علامة تستدعي البحث عن سبب طبي واضح، مشددًا على أنه “لا يوجد عرض بدون سبب”.

وقال خلال تقديم برنامجه "رب زدني علما" المذاع على قناة "صدى البلد"إن هناك فرقًا بين نقص الوزن الناتج عن فقدان الشهية بسبب مرض ما، وبين الحالة التي يتناول فيها الشخص طعامًا جيدًا ومع ذلك يفقد وزنه، مؤكدًا أن عدم التناسب بين كمية الأكل والوزن مؤشر يحتاج تقييمًا طبيًا دقيقًا.

وأشار إلى أن أول ما يجب التفكير فيه هو نشاط الغدة الدرقية، باعتبارها المسؤولة عن معدل الحرق في الجسم، موضحًا أن تحليل TSH يُعد المؤشر الأهم لتقييم وظائفها، خاصة في حالات فقدان الوزن غير المبرر.

وأضاف أن السبب الثاني المحتمل هو الإصابة بالديدان المعوية، التي “تشارك الإنسان في طعامه”، موضحًا أن ديدان "الأنكلستوما" تتغذى على الدم وتسبب أنيميا، بينما "الأسكارس" و"التينيا" تتغذى على الطعام مباشرة وقد تؤدي إلى نقص الوزن رغم شهية جيدة.

وتابع حسام موافي:" قد يكون سبب فقدان الوزن مع وجود شهية طبيعية هو سبب نفسي".