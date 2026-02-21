هاني شكري عن أزمة أرض الأوقاف: كنا ندفع 500 ألف جنيه سنويا والآن يطالبوننا بـ22 مليون جنيه

قال هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك إن النادي يعاني من أزمة كبيرة بخصوص أرض الأوقاف ؛ موضحاً أن مجلس الإدارة فوجئ بخطاب من هيئة الأوقاف يطالب النادي بتسديد مليون و٧٥٠ ألف جنيه شهريا بدءا من العام المقبل بعد انتهاء عقد الانتفاع الحالي.

وواصل شكري: هذه زيادة كبيرة للغاية في حق الانتفاع ونحن نعاني من ازمات مالية متراكمة...كنا ندفع نصف مليون جنيه سنويا والان يطالبونا ب مليون و٧٥٠ الف جنيه شهريا اي ٢٢ مليون جنيه سنويا.. هل هذا منطقي ؟



وأكد شكري أن نادي الزمالك يضم قطاع كبير من الشباب ويعمل على دعمهم وانخراطهم في الحياة اليومية والابتعاد عن خطر المخدرات..ألا يستحق ذلك دعما من الجهات المسئولة بخصوص ازمات النادي المالية ومنها مشكلة أرض الأوقاف الأخيرة.

وكشف شكري حقيقة تفكير المجلس بالاستقالة من مناصبهم.

وقال هاني شكري خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة :" وقت أزمة أرض 6 أكتوبر ..مجلس الزمالك بالإجماع فكر في الاستقالة والرحيل عن المنصب لكننا تراجعنا عن هذه الفكرة بعدما وجدنا ان هناك فرصة لاستعادة هذه الأرض.

ويضيف هاني شكري :" الأرض البديلة تساوي خسارة الزمالك مليار جنيه "

