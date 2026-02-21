هاني شكري : مجلس الزمالك فكر في الاستقالة بسبب أرض أكتوبر



كشف هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة تفكير المجلس بالاستقالة من مناصبهم.

وقال هاني شكري خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة :" وقت أزمة أرض 6 اكتوبر ..مجلس الزمالك بالإجماع فكر في الاستقالة والرحيل عن المنصب لكننا تراجعنا عن هذه الفكرة بعدما وجدنا ان هناك فرصة لاستعادة هذه الأرض.

ويضيف هاني شكري :" الأرض البديلة تساوي خسارة الزمالك مليار جنيه "

