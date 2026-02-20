قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل فن الحرب | حيلة ريم مصطفى لكشف خطة يوسف الشريف
نائب ترامب: قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية تجاوز ضد القانون
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بهدلتوني وقليتوا قيمتي.. هنا الزاهد تتعرض لمفاجآت في رامز ليفل الوحش

جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

في حلقة مميزة من برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة «MBC مصر»، كانت الفنانة هنا الزاهد ضيفة الحلقة الثانية، ليعيش جمهورها لحظات من الإثارة والمفاجآت. 

نعرض لكم أبرز التفاصيل عن هذه الحلقة  التي جذبت الأنظار.

رد فعل هنا الزاهد خلال المقلب

في أجواء مليئة بالخوف والرعب، لم تتمكن هنا الزاهد من إخفاء مشاعرها بعد أن تعرضت لمقلب رامز جلال. فقد دخلت في نوبة صراخ طلبت خلالها مغادرة المكان.

أسئلة رامز جلال الساخرة

في البداية، بدأ رامز جلال بتقديم هنا الزاهد بكلمات ساخرة، حيث قال: "معانا نجمة من مواليد شهر يناير، كانت سنانها بيضة مبتشربش سجاير، ورموشها طويلة ولا فرانشة الستاير". 

وتابع رامز جلال: هنا الزاهد عندها 22 مليون فولوزر، لو طلقتهم على طليقها هياكلوا فخـ اده.

وأضاف: إيه الجاكيتة دي مش عارفة تجيبي واحدة على مقاسك وإيه البنطلون اللي إنتي لابسة ده..وبعدين ايه ده سيلكون.

و بعد ذلك  وجه إليها سلسلة من الأسئلة المستفزة، كان أبرزها سؤال حول علاقتها بالفنانة شيماء سيف، حيث اعترفت هنا بأنها قامت بعمل "أنفولو" لها بسبب زعلها منها.

فقرة الأسئلة والمفاجآت

في فقرة الأسئلة السريعة، طرح رامز جلال على هنا الزاهد سؤالًا: "لو عُرض عليكِ فيلم مع أحمد عز أو تامر حسني.. تختاري مين؟"، وجاء ردها سريعًا ومباشرًا باختيار تامر حسني على حساب أحمد عز، مما أثار الجدل بين متابعي البرنامج.

وعلقت هنا الزاهد خلال الحلقة:حرام عليك عندي ديسك في ضهري..وبعدين دي قلة ذوق عيب كدة مش عايزة أكمل البرنامج ده.

وتابعت هنا الزاهد : لو سمحتوا وقفوا بقى كفاية تعبت أول مرة  ده يحصل معايا.. مايصحش كدة انا لابسة شراب.. بهدلتوني وقليتوا قيمتي.

وأضافت: أنا مش عاملة أي عمليات تجميل كله طبيعي..هي بس مناخيري والناس كلها عارفة.

أبرز النجوم في "رامز ليفل الوحش"

البرومو الدعائي للبرنامج كشف عن ظهور عدد من النجوم في الحلقات المقبلة، حيث يظهر على وجوههم علامات الخوف والإثارة.

 من أبرز هؤلاء النجوم أحمد السقا، غادة عادل، يارا السكري، غادة عبد الرازق، مصطفى غريب، لقاء الخميسي، رحمة محسن، وأسماء جلال.

هنا الزاهد رامز جلال رامز ليفل الوحش

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

روجينا

مسلسل حد آقصي الحلقة 3 .. محمد القس يطارد روجينا وخالد كمال

مي عمر

الحلقة الثانية من مسلسل الست موناليز لـ مي عمر يتصدر تريند جوجل

الفنان أحمد عبدالوهاب

أحمد عبدالوهاب: لا أحب التعليق على السوشيال ميديا .. والارتجال أساسه المسرح

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

أطعمة تخفض الكوليسترول الضار وتدعم صحة القلب .. احرص على تناولها

أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

