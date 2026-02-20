بهدلتوني وقليتوا قيمتي.. هنا الزاهد تتعرض لمفاجآت في رامز ليفل الوحش

في حلقة مميزة من برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة «MBC مصر»، كانت الفنانة هنا الزاهد ضيفة الحلقة الثانية، ليعيش جمهورها لحظات من الإثارة والمفاجآت.

نعرض لكم أبرز التفاصيل عن هذه الحلقة التي جذبت الأنظار.

رد فعل هنا الزاهد خلال المقلب

في أجواء مليئة بالخوف والرعب، لم تتمكن هنا الزاهد من إخفاء مشاعرها بعد أن تعرضت لمقلب رامز جلال. فقد دخلت في نوبة صراخ طلبت خلالها مغادرة المكان.

أسئلة رامز جلال الساخرة

في البداية، بدأ رامز جلال بتقديم هنا الزاهد بكلمات ساخرة، حيث قال: "معانا نجمة من مواليد شهر يناير، كانت سنانها بيضة مبتشربش سجاير، ورموشها طويلة ولا فرانشة الستاير".

وتابع رامز جلال: هنا الزاهد عندها 22 مليون فولوزر، لو طلقتهم على طليقها هياكلوا فخـ اده.

وأضاف: إيه الجاكيتة دي مش عارفة تجيبي واحدة على مقاسك وإيه البنطلون اللي إنتي لابسة ده..وبعدين ايه ده سيلكون.

و بعد ذلك وجه إليها سلسلة من الأسئلة المستفزة، كان أبرزها سؤال حول علاقتها بالفنانة شيماء سيف، حيث اعترفت هنا بأنها قامت بعمل "أنفولو" لها بسبب زعلها منها.

فقرة الأسئلة والمفاجآت

في فقرة الأسئلة السريعة، طرح رامز جلال على هنا الزاهد سؤالًا: "لو عُرض عليكِ فيلم مع أحمد عز أو تامر حسني.. تختاري مين؟"، وجاء ردها سريعًا ومباشرًا باختيار تامر حسني على حساب أحمد عز، مما أثار الجدل بين متابعي البرنامج.

وعلقت هنا الزاهد خلال الحلقة:حرام عليك عندي ديسك في ضهري..وبعدين دي قلة ذوق عيب كدة مش عايزة أكمل البرنامج ده.

وتابعت هنا الزاهد : لو سمحتوا وقفوا بقى كفاية تعبت أول مرة ده يحصل معايا.. مايصحش كدة انا لابسة شراب.. بهدلتوني وقليتوا قيمتي.

وأضافت: أنا مش عاملة أي عمليات تجميل كله طبيعي..هي بس مناخيري والناس كلها عارفة.

أبرز النجوم في "رامز ليفل الوحش"

البرومو الدعائي للبرنامج كشف عن ظهور عدد من النجوم في الحلقات المقبلة، حيث يظهر على وجوههم علامات الخوف والإثارة.

من أبرز هؤلاء النجوم أحمد السقا، غادة عادل، يارا السكري، غادة عبد الرازق، مصطفى غريب، لقاء الخميسي، رحمة محسن، وأسماء جلال.