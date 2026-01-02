نجم الزمالك على أعتاب بيراميدز.. فمن هو؟

كشف الناقد خالد طلعت عن أقتراب ناصر ماهر من الإنضمام لبيراميدز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد طلعت :ناصر ماهر على أعتاب بيراميدز.

و كان قد كشف الإعلامي خالد الغندور أن ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، يتصدر قائمة أهداف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة قوية من إدارة بيراميدز للتعاقد مع اللاعب.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد تقدم بيراميدز بعرض رسمي وجاد لضم ناصر ماهر خلال الميركاتو الشتوي، على أن يتوقف حسم الصفقة بشكل نهائي على موقف وموافقة نادي الزمالك.

وأضاف “الغندور” أن بيراميدز جس نبض اللاعب عن طريق مقربين، وتلقى موافقة مبدئية من ناصر ماهر على فكرة الانتقال، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم حتى الآن.

واختتم الغندور: "ويأتي ذلك بالتزامن مع استبعاد ناصر ماهر من المشاركة في مباريات الزمالك ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث غاب عن مواجهتي كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود".