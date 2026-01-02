قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التكنولوجيا | ترامب موبايل تعلن سبب تأخير هاتفها الأول.. سامسونج تختبر بطارية 20000 ملي أمبير للهواتف
أنجلينا جولي: مصر قامت بجهود كبيرة لإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة
رسالة تضامن من قلب العريش.. أنجلينا جولي تشارك في ملحمة الإغاثة المصرية لغزة| صور
زلزال عنيف يضرب المكسيك .. كم بلغت قوته؟
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 2-1-2026
نجم الزمالك على أعتاب بيراميدز.. فمن هو؟
اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك على أعتاب بيراميدز.. فمن هو؟

ناصر ماهر
ناصر ماهر
ميرنا محمود

كشف الناقد خالد طلعت عن أقتراب ناصر ماهر من الإنضمام لبيراميدز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد طلعت :ناصر ماهر على أعتاب بيراميدز.

و كان قد كشف الإعلامي خالد الغندور أن ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، يتصدر قائمة أهداف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة قوية من إدارة بيراميدز للتعاقد مع اللاعب.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد تقدم بيراميدز بعرض رسمي وجاد لضم ناصر ماهر خلال الميركاتو الشتوي، على أن يتوقف حسم الصفقة بشكل نهائي على موقف وموافقة نادي الزمالك.

وأضاف “الغندور” أن بيراميدز جس نبض اللاعب عن طريق مقربين، وتلقى موافقة مبدئية من ناصر ماهر على فكرة الانتقال، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم حتى الآن.

واختتم الغندور: "ويأتي ذلك بالتزامن مع استبعاد ناصر ماهر من المشاركة في مباريات الزمالك ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث غاب عن مواجهتي كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود".

ناصر ماهر الزمالك انتقال ناصر ماهر صفقات بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

الأطباء تحيي ذكرى ميلاد نجيب محفوظ باشا

حكاية نجيب محفوظ باشا.. أبو طب النساء والتوليد في مصر والشرق الأوسط

البابا تواضروس والقمص يعقوب

جلسة محبة تجمع البابا تواضروس والقمص تادرس يعقوب ملطي | صور

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

بالصور

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال 2025| صور

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد