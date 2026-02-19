قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد عصام السيد يسرق فخر الدلتا .. أحداث الحلقة 2 للمسلسل

أحمد عصام السيد
أحمد عصام السيد
أوركيد سامي

بباروكة شعر غريبة وملابس عجيب وسمّاعة طبيب، يقوم أحمد عصام السيد بالنصب على فخر أحمد رمزي ويسرق مبلغ مالي كبير منه، وذلك في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل فخر الدلتا.


ينضم أحمد عصام إلى فخر على القهوة التي يجلس عليها في حالة متوترة يحمل سمّاعة طبيب ويرتدي باروكة شعر وملابس عجيبة، ويخبره أنه أيضًا ليس من القاهرة ويدرس في كلية الطب، ويريد أن يشحن هاتفه بشكل عاجل ليتصل بأخيه.
لكن بعدها يخبره أن الشاحن لا يعمل، ويظل يضرب رأسه بالحائط، فيعرض عليه فخر أن يتصل بأخيه من هاتفه، فيوافق ويأخذ منه الهاتف، وبعد عدة دقائق يعيد له الهاتف ويخبره أنه سيذهب إلى المرحاض.


بعدها نرى أحمد وهو يجري مبتعدًا عن القهوة بينما ينزع باروكة الشعر، وندرك بعدها أنه قد أرسل مبلغًا من المال من هاتف فخر لهاتفه عندما يتفقد فخر الهاتف ويُفاجئ بما حدث.
ياترى ماذا يُخبئ لنا هذا الطبيب الذي ليس طبيبًا حقيقيًا؟


فخر الدلتا مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية.

أحمد عصام السيد اخبار الفن نجوم الفن

