أحمد عصام السيد يسرق فخر الدلتا .. أحداث الحلقة 2 للمسلسل

بباروكة شعر غريبة وملابس عجيب وسمّاعة طبيب، يقوم أحمد عصام السيد بالنصب على فخر أحمد رمزي ويسرق مبلغ مالي كبير منه، وذلك في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل فخر الدلتا.



ينضم أحمد عصام إلى فخر على القهوة التي يجلس عليها في حالة متوترة يحمل سمّاعة طبيب ويرتدي باروكة شعر وملابس عجيبة، ويخبره أنه أيضًا ليس من القاهرة ويدرس في كلية الطب، ويريد أن يشحن هاتفه بشكل عاجل ليتصل بأخيه.

لكن بعدها يخبره أن الشاحن لا يعمل، ويظل يضرب رأسه بالحائط، فيعرض عليه فخر أن يتصل بأخيه من هاتفه، فيوافق ويأخذ منه الهاتف، وبعد عدة دقائق يعيد له الهاتف ويخبره أنه سيذهب إلى المرحاض.



بعدها نرى أحمد وهو يجري مبتعدًا عن القهوة بينما ينزع باروكة الشعر، وندرك بعدها أنه قد أرسل مبلغًا من المال من هاتف فخر لهاتفه عندما يتفقد فخر الهاتف ويُفاجئ بما حدث.

ياترى ماذا يُخبئ لنا هذا الطبيب الذي ليس طبيبًا حقيقيًا؟



فخر الدلتا مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية.