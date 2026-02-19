قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر 1447هـ - 2026م.. كم للفرد وآخر موعد لإخراجها؟
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
أول جمعة في رمضان .. فضلها وما يقال في ساعة الاستجابة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان

الغربية أحمد علي

شهد شارع شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم واقعة تشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين سيدة ورجل لخلافات علي أولوية صرف مبالغ مالية من ماكينة الصرف الآلي بالبنك الاهلي في نهار اول ايام شهر رمضان المبارك .

تفاصيل الواقعة 


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك فيديو يحوي تفاصيل الخلاف بين الطرفين وسعي بعض المواطنين في فض الاشتباك الواقعة بينهما .

تداول رواد السوشيال 


الجدير بالذكر أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك طالبوا بالتحلي بالأخلاق الحميدة وأدبيات الصيام طوال شهر رمضان المبارك.

اخبار محافظة الغربية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خناقة سيدة ورجل المحلة ماكينة فيزا

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

مدير مديرية العمل تزور المصابين ضحايا حادث طريق بورسعيد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11

أول يوم رمضان.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى السلام التخصصي وآخرين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

