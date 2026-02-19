شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان

شهد شارع شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم واقعة تشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين سيدة ورجل لخلافات علي أولوية صرف مبالغ مالية من ماكينة الصرف الآلي بالبنك الاهلي في نهار اول ايام شهر رمضان المبارك .

تفاصيل الواقعة



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك فيديو يحوي تفاصيل الخلاف بين الطرفين وسعي بعض المواطنين في فض الاشتباك الواقعة بينهما .

تداول رواد السوشيال



الجدير بالذكر أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك طالبوا بالتحلي بالأخلاق الحميدة وأدبيات الصيام طوال شهر رمضان المبارك.