لماذا يقترن لفظ الحسنى بأسماء الله؟ شيخ الأزهر يجيب

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن لفظ الحسنى يقترن دائما بأسماء الله، فهي دائما حسنى حين تسمعها وحين يتأملها العقل ففيها صفات الجمال والعفو والغفران واللطف والرزق.

وأضاف شيخ الأزهر خلال برنامجه الرمضاني، على القناة الأولى، أن أسماء الله تزيد المسلم اطمئنانا وهدوءا في النفس، وتزيده امانا وابتهاجا في القلب.

وأشار إلى أن أسماء الله الحسنى ليس فيها أي صفة من الصفات التي لا تليق بالله عزوجل، وقال العلماء بأن المسلم يدعو الله بكل اسم بما يناسب هذا الاسم، فمثلا: يطلب الرزق باسم الرزاق، ولا يصح أن يطلب شيئا يتطاد مع مدلول هذا الاسم: فلا تقول: يا رحيم اجعل ثأري على من ظلمني.